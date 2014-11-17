Растет количество жалоб пользователей на Coinbase

Новый отчет проливает свет на жалобы клиентов на американские криптовалютные компании. Используя данные Бюро по защите прав потребителей США (CFPB) (агентство, ответственное за обработку жалоб потребителей на компании), онлайн-площадка кредитных займов для студентов LendEDU обнаружила, что в этом году криптовалютная биржа Coinbase подверглась наибольшей критике.
В общей сложности в 2017 году Coinbase получила 288 жалоб и это большой рост по сравнению с 7 жалобами, полученными в 2016 году.
Coinbase не ответила на обращение CoinDesk за комментарием, хотя компания обязалась использовать новый раунд финансирования, чтобы повысить уровень обслуживания клиентов.
"За последние шесть месяцев Coinbase и GDAX продемонстрировали беспрецедентный рост. В результате наши системы были на пределе и это привело к негативному опыту для клиентов", - сказал ранее представитель компании.
Тем не менее, Coinbase не была единственной компанией, на которую жаловались. CFPB получила 277 жалоб на другие криптовалютные компании и эта цифра может увеличиться до 400 к концу года.
В целом, данные указывают на потенциальные проблемы для криптовалютных фирм, которые в этом году столкнулись с волной интереса к этой области среди новых пользователей из-за существенного роста цены на биткоин.
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Перевод специально для MMGP.ru