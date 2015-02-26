27 000 молний в секунду за 1,2 миллиарда евро!

27 000 молний в секунду! В Германии закончили строительство самого мощного в мире рентгеновского лазера. Теперь тайны наномира должны стать явью. Чудо техники обошлось инвесторам в 1,2 миллиарда евро и стоило 5 лет ожиданий. Ученые надеются победить болезнь Альцгеймера и другие пока неизлечимые болезни благодаря этому лазеру. Также это необходимо для исследования способов энергоснабжения, безвредных для окружающей среды. Мощность данного лазера почти в 200 раз превышает мощность подобной установки, находящейся в США. Теперь самые мельчайшие изменения человеческих клеток можно будет запечатлеть и исследовать!
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