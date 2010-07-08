Bunge инвестирует $30 млн. в строительство производственно-перевалочного комплекса

Вчера состоялось подписание соответствующего меморандума между Администрацией морских портов (АМПУ), Министерством инфраструктуры Украины и агрокомпанией Bunge.
Стало известно, что транснациональная компания Bunge намерена до конца 2018 года инвестировать $30 млн. в строительство третьей очереди производственно-перевалочного комплекса в Николаевском морском порту.
Как заявил в ходе подписания меморандума главный исполнительный директор Bunge в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, Томми Йенсен, компания обязуется обеспечить дополнительно 400 тыс. тонн экспортных мощностей для агрокультур.
И.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс, в свою очередь, добавил, что администрация в рамках меморандума берет на себя обязательства по поводу поддержания паспортных глубин, создания новой якорной стоянки.
Напомним, что ранее Bunge вложила $180 млн. в строительство производственно-перевалочного комплекса в Николаеве, который состоит из завода по производству растительного масла и терминала по перевалки масла.
Bunge – это крупная мировая компания в сфере агробизнеса и продуктов питания. Ее деятельность распространяется на более чем 40 стран мира. В компании работают почти 35 тыс. чел.
Bunge специализируется на закупке, продаже, хранении масличных и зерновых культур, переработке масличных культур, производстве сахара и этанола из сахарного тростника, переработке пшеницы, кукурузы и черта для изготовления ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продуктов питания.
На территории Украины Bunge принадлежат Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсолнечное масло под ТМ "Олейна", "Умница", и дочернее предприятие с иностранной инвестиции "Сантрейд" (Киев) с элеватора в ряде регионов Украины.
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