Бизнес Toshiba наконец продадут Western Digital

Гендиректор Western Digital Стив Миллиган приехал в Токио, чтобы заключить договор о покупке полупроводникового бизнеса Toshiba.



Сделка станет логическим завершением многомесячных споров и переговоров между двумя компаниями, занимающими на рынке флэш-памяти NAND второе и третье места по объему выпуска этой продукции.



Источники, близкие к сделке, утверждают, что Western Digital и Toshiba сделают официальное заявление о будущей сделке 31 августа после собрания совета директоров Toshiba.



Известно, что Western Digital купит Toshiba Memory при финансовой поддержке американской частной инвестиционной фирмы KKR & Co., японского государственного инвестиционного фонда Innovation Network Corp. of Japan и Банка развития Японии. Сумма сделки составит $17,3 млрд.



Из этой суммы только $1,37 млрд. готова заплатит сама Western Digital. Это означает, что компания не претендует на контрольный пакет акций в бизнесе. При этом каждый из участников сделки готов предложить $2,74 млрд.



Предложение предполагает, что кредиторы Toshiba, включая Sumitomo Mitsui Banking Corp и Mizuho Bank, предоставят около $6,4 млрд. Сама же корпорация Toshiba также сохранит долю в бизнесе, которая оценивается примерно в $0,91 млрд.



Toshiba уже давно пытается продать свое подразделение по производству чипов памяти, которое является ключевым бизнесом компании. Ранее Toshiba рассматривала вариант сделки с тайваньской Foxconn Technology и консорциумом Innovation Network Corporation of Japan.



