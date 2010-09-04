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Бизнес Toshiba наконец продадут Western Digital

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Бизнес Toshiba наконец продадут Western Digital

Гендиректор Western Digital Стив Миллиган приехал в Токио, чтобы заключить договор о покупке полупроводникового бизнеса Toshiba.

Сделка станет логическим завершением многомесячных споров и переговоров между двумя компаниями, занимающими на рынке флэш-памяти NAND второе и третье места по объему выпуска этой продукции.

Источники, близкие к сделке, утверждают, что Western Digital и Toshiba сделают официальное заявление о будущей сделке 31 августа после собрания совета директоров Toshiba.

Известно, что Western Digital купит Toshiba Memory при финансовой поддержке американской частной инвестиционной фирмы KKR & Co., японского государственного инвестиционного фонда Innovation Network Corp. of Japan и Банка развития Японии. Сумма сделки составит $17,3 млрд.

Из этой суммы только $1,37 млрд. готова заплатит сама Western Digital. Это означает, что компания не претендует на контрольный пакет акций в бизнесе. При этом каждый из участников сделки готов предложить $2,74 млрд.

Предложение предполагает, что кредиторы Toshiba, включая Sumitomo Mitsui Banking Corp и Mizuho Bank, предоставят около $6,4 млрд. Сама же корпорация Toshiba также сохранит долю в бизнесе, которая оценивается примерно в $0,91 млрд.

Toshiba уже давно пытается продать свое подразделение по производству чипов памяти, которое является ключевым бизнесом компании. Ранее Toshiba рассматривала вариант сделки с тайваньской Foxconn Technology и консорциумом Innovation Network Corporation of Japan.

Источник.
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Метки
бизнес, покупка
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