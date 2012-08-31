Ethereum и ВЭБ подписали соглашение о партнерстве

Внешэкономбанк и Ethereum foundation подписали соглашение о долгосрочном партнерстве по реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и платформы Ethereum. Подписание документа состоялось в рамках всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России», сообщает пресс-служба ВЭБа.
Соглашение, в частности, предусматривает формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку образовательных программ для подготовки специалистов в области распределенных реестров и платформы Ethereum на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.
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«Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон и создаем первый в России центр компетенций для госкомпаний и органов власти, формируя экосистему инноваций», —
заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
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Ожидается, что в работе центра будут использованы навыки как российских разработчиков, так и «мировых лидеров в инновационных прорывных отраслях».
В свою очередь, Виталик Бутерин заявил, что это сотрудничество «ускорит процесс адаптации технологии блокчейн для государственных организаций РФ».
Ранее глава ВЭБ утверждал, что Россия может занять лидирующую позицию в мире в сфере развития блокчейна, поскольку обладает рядом наработок в этой сфере.