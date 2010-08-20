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AirFox закрыл пресейл на $6.5 млн

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AirFox закрыл пресейл на $6.5 млн

AirFox, расположенный в Бостоне (штат Массачусетс), сегодня сообщил о закрытии своего пресейла на сумму $6.5 млн для своей платформы, предоставляющая бесплатный мобильный интернет с помощью рекламы и микро-кредитов.

К пресейлу присоединилась самая разнообразная аудитория, включая криптоинвесторов, бизнес-ангелов и других сторонников проекта. Компания планирует использовать привлеченный капитал для запуска и дальнейшего развития своей Blockchain платформы, а также для AirToken (AIR), токен, который открывают бесплатный мобильный интернет с помощью рекламы для миллиардов предоплаченных абонентов. Среди прочего, AirFox планирует привлечь до 15 млн долларов в своей ICO, который стартует 19 сентября 2017 года.

Запущенный в январе 2016 года Виктором Сантосом и Сарой Чой в Harvard’s Innovation Lab, AirFox предоставляет доступные тарифные планы для миллиардов предоплаченных оффлан-абонентов мобильной связи.

С запуском ICO и новой Blockchain платформы, компания стремится обеспечить неограниченный доступ к интернету для всех, у кого есть смартфон. Его бесплатное приложение для Андроид и браузер AirFox позволяет пользователям зарабатывать AirTokens просто просматривая рекламу на своих устройствах.

AirTokens выкупаются для предоставления мобильного интернета и используются для отправки мобильных данных другим пользователям через пополнения 500 операторов мобильной связи. Компания будет использовать ICO капитал для разработки программы микрокредитования, которая позволит проводить P2P кредитование в AirTokens по более доступным тарифам.


Перевод специально для MMGP.RU

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