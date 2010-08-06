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BitUniverse - BitUniverse.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:15
#1
Топ Мастер
 
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Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,036
Благодарностей: 1,776
УГ: 18
КП: 0.001
BitUniverse - BitUniverse.io
Я не админ/владелец проекта

Старт 29.Aug 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitUniverse.io



Легенда(google перевод):
Цитата:
Что такое BitUniverse?

Получите звания и быстрее зарабатывайте свои бикини! Это зависит от вас, как быстро вы удвоете свои инвестиции. В BitUniverse вы можете сделать это двумя способами: сумма ваших инвестиций или общая сумма инвестиций всех ваших рефералов на трех уровнях. Чем выше у вас рейтинг, тем быстрее вы зарабатываете! В зависимости от того, на каком уровне вы находитесь, ваши ежедневные вычисления умножаются на соответствующий номер.

Пример: ваш текущий рейтинг - CAPTAIN, а ваши сегодняшние расчеты составляют 5%. В такой ситуации: 5% х 1,75 = 8,75%. Ваши ежедневные расчеты составят: 8,75%. Ознакомьтесь со следующей таблицей, чтобы узнать, какие требования вы должны встретиться, чтобы получить ранг, который вас интересует. Начните сегодня!

Высокая система рефералов на 15%

Пригласите своих друзей на покупку контрактов в BitUniverse, и мы заплатим вам 15% от того, что они заплатили системе.

Система работает на 3 уровнях направления. Уровень 1: 10%, уровень 2: 3% и уровень 3: 2%. Все комиссии будут немедленно отправлены на ваш счет в биткойне сразу после подтверждения транзакций ваших рефералов (минимум 2 подтверждения).
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До 10% в день + Множители зависят от личной инвестиционной суммы
ИЛИ всех реферралов общая сумма вложенных средств.
С высокими доходами в 200% от первоначальной покупки продукта
Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BitUniverse.io



Мой вклад:
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Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 23:17.
List4Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 23:27
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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подарки
Re: BitUniverse - BitUniverse.io
Даблера с гринами паршиво себя зарекомендовали!Но маркетинг не обычный,я завязал с подобными проектами на автомате,дешевле будет!
__________________
Реклама: Входи в самый крутой проект года - Genetix, пока он молодой. 200% в месяц

COINTOWER LTD-10% в день - рефбек 5% от депа
davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:28
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