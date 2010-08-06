BitUniverse - BitUniverse.io

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Пример: ваш текущий рейтинг - CAPTAIN, а ваши сегодняшние расчеты составляют 5%. В такой ситуации: 5% х 1,75 = 8,75%. Ваши ежедневные расчеты составят: 8,75%. Ознакомьтесь со следующей таблицей, чтобы узнать, какие требования вы должны встретиться, чтобы получить ранг, который вас интересует. Начните сегодня!
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