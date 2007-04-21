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Litecoin достиг рекордного уровня Litecoin достиг рекордного уровня в 64,2 доллара США в понедельник и с начала года выросла на 1400 процентов

Различия между биткойнами включают скорость транзакций, размер предложения и пример использования

Создатель Litecoin Чарли Ли говорит, что он видит, что криптовалюта используется для покупок, тогда как биткойн - это скорее средство накопления



Litecoin, пятая по величине криптовалюта по стоимости и соперница с биткойном , с начала года выросла почти на 1400 процентов после достижения рекордно высокой цены.



В понедельник, litecoin достиг рекордного максимума в 64,2 доллара США, отметив рост на 1383 процента с января, где он торговался на уровне 4,33 доллара, свидетельствуют данные из отраслевого веб-сайта Coinmarketcap.com. Цена немного снизилась во вторник и чуть выше 62 долларов в начале торгов.



CNBC находит различия между биткойнами и litecoin, и что ведет к повышению цены.



Что такое litecoin?



Litecoin - это криптовалюта, основанная Чарли Ли. По данным Coinmarketcap.com, рыночная капитализация составляет около 3,28 млрд долларов . Это делает его пятой по величине цифровой валютой за рипл, биткойн-наличными, эфирумом и биткойнами, который является крупнейшим с рыночной капитализацией в 72,4 млрд. Долларов.



Подобно биткойну, он работает на блочной цепочке, которая является публичной регистрацией транзакций, которые нельзя подделать.



Чем litecoin отличается от биткойна?



Существует ограниченное количество 84 миллионов litecoins, по сравнению с 21 миллионами биткойнов. В настоящее время в обращении находится 52 679 982 litecoin и 16,530,563 биткойна.

Операции Litecoin в настоящее время занимают чуть более 2 минут, по сравнению около 100 минут для биткойна.

Создатель Litecoin Чарли Ли недавно объяснил, что видит litecoin как ключевого игрока в платежах, тогда как биткойн - это скорее ценность.



«Биткойн всегда будет золотым стандартом, потому что биткойн будет иметь самую сильную сеть, самую безопасную, большую часть денег, - сказал Ли в интервью блогера Crypto Hedge, который был опубликован на YouTube в понедельник .



«Litecoin будет вторым, и биткойн будет самым безопасным, очевидно, будет стоить дороже ... сделка Litecoin будет стоить меньше. Поэтому Litecoin предоставит нишу, где она будет больше использоваться для оплаты, тогда как биткойн будет больше использоваться для хранения».



Ли - бывший сотрудник Google, который начал проект Litecoin в 2011 году.



Ли уподоблял Litecoin серебру, а биткойн больше похож на золото.



«Моя аналогия с золотом и серебром - это та идея, что золото и серебро использовались как деньги, но в определенное время золото было бы больше использовано для его хранения, тогда как серебро было бы больше использовано в монетах для покупок. Так что да, вы можете использовать Золотую монету для покупок, но это не так удобно ».



Что стоит за ралли?



Litecoin извлекает выгоду из более широкого интереса к криптоконверсии. Ethereum , биткойн и рипле все видели большие повышения цен в этом году.



По данным Cryptocompare, во вторник утром в китайском юане произошло 36,9 процента покупки litecoin, за которым следуют 22,4 процента. В зависимости от времени дня покупка в корейской воне больше чем в юанях.



В Южной Корее власти рассматривают способы регулирования цифровых валют, которые оживляют рынок.



«Регулирование принесет ауру легитимности растущему спекулятивному криптовалютному рынку страны и будет способствовать более широкому участию отдельных и институциональных инвесторов», - сказал CNews по электронной почте Томас Глюксманн, глава отдела маркетинга в области шифрования обмена валюты Gatecoin.



Почти 18 процентов покупки litecoin происходит в биткойне, что также показывает, что нынешние инвесторы криптовалюты стремятся разнообразить.



Что будет дальше для litecoin?



В начале этого года сообщество litecoin активировало обновление до системы Segregated Witness или SegWit. Это существенно увеличило пропускную способность блокады и увеличило скорость транзакций.



Это тот же самый процесс, который произошел с биткойном несколько недель назад. Теперь криптовалютный мир с нетерпением ждет чего-то, называемого Lightning Network. Это новая технология, которая нацелена на то, чтобы транзакции с криптовалютой мгновенно интегрировали различные цифровые монеты.



Так, например, если вы хотите мгновенно поменять litecoin на биткойн, Lightning Network сделает это возможным .



На рынке существует множество так называемых «альт-монеток», но Ли сказал, что он не ожидает, что все выживут. Вместо этого биткойн и litecoin будут основными, но Lightning Network позволит легко получить доступ к другим монетам, если они понадобятся пользователям.



«Мое видение заключается в том, что с сетью Lightning ... вам не нужно будет держать все эти монеты, вы можете просто держать все свои деньги в биткойне или litecoin, и если есть приложение, которое требует эфира или другого токена, вы можете легко ... конвертировать его на лету в маркер, который вам нужен, - сказал Ли.



перевод специально для ммгп.ру Litecoin, пятая по величине криптовалюта по стоимости и соперница с биткойном , с начала года выросла почти на 1400 процентов после достижения рекордно высокой цены.В понедельник, litecoin достиг рекордного максимума в 64,2 доллара США, отметив рост на 1383 процента с января, где он торговался на уровне 4,33 доллара, свидетельствуют данные из отраслевого веб-сайта Coinmarketcap.com. Цена немного снизилась во вторник и чуть выше 62 долларов в начале торгов.CNBC находит различия между биткойнами и litecoin, и что ведет к повышению цены.Litecoin - это криптовалюта, основанная Чарли Ли. По данным Coinmarketcap.com, рыночная капитализация составляет около 3,28 млрд долларов . Это делает его пятой по величине цифровой валютой за рипл, биткойн-наличными, эфирумом и биткойнами, который является крупнейшим с рыночной капитализацией в 72,4 млрд. Долларов.Подобно биткойну, он работает на блочной цепочке, которая является публичной регистрацией транзакций, которые нельзя подделать.Существует ограниченное количество 84 миллионов litecoins, по сравнению с 21 миллионами биткойнов. В настоящее время в обращении находится 52 679 982 litecoin и 16,530,563 биткойна.Операции Litecoin в настоящее время занимают чуть более 2 минут, по сравнению около 100 минут для биткойна.Создатель Litecoin Чарли Ли недавно объяснил, что видит litecoin как ключевого игрока в платежах, тогда как биткойн - это скорее ценность.«Биткойн всегда будет золотым стандартом, потому что биткойн будет иметь самую сильную сеть, самую безопасную, большую часть денег, - сказал Ли в интервью блогера Crypto Hedge, который был опубликован на YouTube в понедельник .«Litecoin будет вторым, и биткойн будет самым безопасным, очевидно, будет стоить дороже ... сделка Litecoin будет стоить меньше. Поэтому Litecoin предоставит нишу, где она будет больше использоваться для оплаты, тогда как биткойн будет больше использоваться для хранения».Ли - бывший сотрудник Google, который начал проект Litecoin в 2011 году.Ли уподоблял Litecoin серебру, а биткойн больше похож на золото.«Моя аналогия с золотом и серебром - это та идея, что золото и серебро использовались как деньги, но в определенное время золото было бы больше использовано для его хранения, тогда как серебро было бы больше использовано в монетах для покупок. Так что да, вы можете использовать Золотую монету для покупок, но это не так удобно ».Litecoin извлекает выгоду из более широкого интереса к криптоконверсии. Ethereum , биткойн и рипле все видели большие повышения цен в этом году.По данным Cryptocompare, во вторник утром в китайском юане произошло 36,9 процента покупки litecoin, за которым следуют 22,4 процента. В зависимости от времени дня покупка в корейской воне больше чем в юанях.В Южной Корее власти рассматривают способы регулирования цифровых валют, которые оживляют рынок.«Регулирование принесет ауру легитимности растущему спекулятивному криптовалютному рынку страны и будет способствовать более широкому участию отдельных и институциональных инвесторов», - сказал CNews по электронной почте Томас Глюксманн, глава отдела маркетинга в области шифрования обмена валюты Gatecoin.Почти 18 процентов покупки litecoin происходит в биткойне, что также показывает, что нынешние инвесторы криптовалюты стремятся разнообразить.В начале этого года сообщество litecoin активировало обновление до системы Segregated Witness или SegWit. Это существенно увеличило пропускную способность блокады и увеличило скорость транзакций.Это тот же самый процесс, который произошел с биткойном несколько недель назад. Теперь криптовалютный мир с нетерпением ждет чего-то, называемого Lightning Network. Это новая технология, которая нацелена на то, чтобы транзакции с криптовалютой мгновенно интегрировали различные цифровые монеты.Так, например, если вы хотите мгновенно поменять litecoin на биткойн, Lightning Network сделает это возможным .На рынке существует множество так называемых «альт-монеток», но Ли сказал, что он не ожидает, что все выживут. Вместо этого биткойн и litecoin будут основными, но Lightning Network позволит легко получить доступ к другим монетам, если они понадобятся пользователям.«Мое видение заключается в том, что с сетью Lightning ... вам не нужно будет держать все эти монеты, вы можете просто держать все свои деньги в биткойне или litecoin, и если есть приложение, которое требует эфира или другого токена, вы можете легко ... конвертировать его на лету в маркер, который вам нужен, - сказал Ли.

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