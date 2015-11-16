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Виталик Бутерин рассказал, как определить правильное ICO

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Виталик Бутерин рассказал, как определить правильное ICO
Виталик Бутерин — основатель блокчейн-платформы Ethereum. Он рассказал Forbes о том, на что следует обратить внимание при выборе успешных проектов, выходящих на ICO.

По словам Бутерина, он оценивает опыт команды и понятность бизнес-модели, на которой строится проект. Также он обращает внимание на то, как компания собирается использовать токены.

«Я смотрю, как будет использоваться токен. Будет ли проект работать хуже с эфиром вместо токена? Если без токена можно обойтись, то ICO не нужно».

Бутерин уверен, что появление такого вида сбора средств помогло популяризовать криптовалюты. При этом ICO — это пузырь, который обеспечивает ажиотаж, позволяющий программистам зарабатывать крупные суммы денег. Бутерин считает, что «надо просто подождать, пока пузырь лопнет».

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