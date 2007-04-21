Bitcoin встречается с Zcash

29 августа 2017 года в 14:30UTC автор Alyssa Hertig
Незавершенный проект blockchain может однажды помочь пользователям торговать биткойном за zcash без доверенной третьей стороны.
Созданный разработчиками zcash Jay Graber и Ariel Gabizon, ZBXCAT - это новый инструмент командной строки, который разработчики могут использовать для обмена двумя криптовалютами.
С сегодняшними биткойн-биржами, имеющими историю уязвимости для хакеров (приводящих к миллионам долларов потерь клиентов), ZBXCAT использует концепцию под названием « атомные свопы », чтобы избежать необходимости хранить средства пользователей.
Скажем, у Алисы биткойн, и у Боба есть zcash, и они хотят обменять их. Вместо того, чтобы временно доверять свои криптовалюты централизованному обмену, атомные свопы позволяли им торговать напрямую через цепочки. Чтобы обеспечить отсутствие обмана, оба пользователя должны будут отправить крипту друг другу на определенное время или сделка не удастся.
Габизон сказал CoinDesk:
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«В принципе, мне кажется полезной иметь возможность обмениваться биткойнами и zcash напрямую с кем-то, кого я не знаю, не доверяя им. Особенно, учитывая недавние технические проблемы, которые имеют некоторые обмены ».
В текущем состоянии пользователям ZBXCAT необходимо загружать полные узлы биткойн и zcash (с их полной историей транзакций) и использовать командную строку, чтобы дать указание сети совершить сделку.
Однако, пока инструмент еще не завершен, разработчики ZBXCAT советуют использовать «тестовые» монеты, а не реальную вещь.
Проект является последним в ряду аналогичных идей для экспериментальной биржевой торговли.
Чарли Ли, основатель litecoin, ранее заявил, что он привержен атомным свопам, как только сеть Lightning активируется в сети . Проект MimbleWimble также планирует внедрить атомные свопы с межцепной цепью, а также другие функции.
«Я не могу предсказать, как он будет использоваться точно, я надеюсь, что он будет интегрирован в другие сервисы интересными и неожиданными способами», - заключил Габизон.
перевод специально для ммгп.ру