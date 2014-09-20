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Биржа Bittrex требует двухфакторную аутентификацию от всех своих пользователей

Криптовалютные биржи имеют несколько особенностей, которые всегда нужно принимать во внимание. Это необходимо для обеспечения полной безопасности пользователей. Биржа Bittrex работает именно так и вводит двухфакторную аутентификацию обязательной для всех учетных записей. С учетом растущего количество хакерских атак на криптовалютные биржи, это является умным решением. Также нужно иметь в виду, что двухфакторная аутентификация требует подтверждение электронной почты и держать в безопасности электронную почту является обязанностью пользователя.



Повышенная безопасность для пользователей Bittrex



Держатели криптовалют всегда находятся под прицелом киберпреступников, и мы говорим не только о вредоносной атаке. Большое количество людей подвергают опасности свои личные данные, даже не зная об этом. Кроме того, сейчас очень мало бирж, которые требовательны к обязательной двухфакторной аутентификации. Прямо сейчас, Bittrex вводит новое требование, которое является разумным шагом со стороны биржи. В конце концов, биржа хочет сберечь свое доминирующее положение на рынке в течение долгого времени.



За последние несколько месяцев Bittrex набрал очень большую популярность. Хотя Poloniex считается топовой биржей, но на сегодняшний день ее популярность не та, что была раньше. Poloniex имеет целый ряд проблем и по причине этого, многие пользователи просто начали отказываться от биржи. В то же время, Bittrex постепенно становится лидером на рынке, так как она не имеет больших проблем в работе и ежедневно увеличивает объемы торгов.



Теперь, когда биржа Bittrex предпринимает серьезные шаги по защите клиентов по безопасности клиентов, теперь нет смысла использовать Poloniex. Bittrex теперь вводит двухфакторную аутентификацию обязательной для всех пользователей. Хотя аутентификация будет переадресована на электронную почту, все равно это хороший шаг. Пользователи по-прежнему могут использовать мобильную аутентификацию на своих учетных записях, что собственно является обязательным.



Пока еще нет ни одной биржи, которая вводит 2fa аутентификацию обязательным. С учетом частых атак пользователей, 2fa должна быть нормой сегодняшнего дня. Bittrex, несомненно, создает прецедент для других компаний в этом вопросе. Очень приятно видеть, что как минимум одна крупная криптовалютная биржа заботится о безопасности своих пользователей. Мы может только надеяться, что это решение предотвратить потерю денежных средств из-за взлома.



Несмотря на то, что Bittrex защищает свои платформы от фишинговых атак, клиенты должны делать то же самое. 2fa, безусловно, не является 100% безопасным способом защиты аккаунта, но дополнительная безопасность всегда идет только на пользу. Пользователи должны убедится в том, что их учетные записи имеют безопасные пароли для предотвращения взлома. Без принятия этих мер предосторожности, аутентификация по-прежнему может быть с легкостью взломана хакерами.



Безопасность учетных записей никогда не должна восприниматься легкомысленно, поскольку 2fa является последним способом защиты аккаунта от хакерских атак. Приятно видеть, что такие компании, как Bittrex, прокладывают путь к более жесткой безопасности для своих пользователей.



Перевод специально для MMGP.RU



Криптовалютные биржи имеют несколько особенностей, которые всегда нужно принимать во внимание. Это необходимо для обеспечения полной безопасности пользователей. Биржа Bittrex работает именно так и вводит двухфакторную аутентификацию обязательной для всех учетных записей. С учетом растущего количество хакерских атак на криптовалютные биржи, это является умным решением. Также нужно иметь в виду, что двухфакторная аутентификация требует подтверждение электронной почты и держать в безопасности электронную почту является обязанностью пользователя.Держатели криптовалют всегда находятся под прицелом киберпреступников, и мы говорим не только о вредоносной атаке. Большое количество людей подвергают опасности свои личные данные, даже не зная об этом. Кроме того, сейчас очень мало бирж, которые требовательны к обязательной двухфакторной аутентификации. Прямо сейчас, Bittrex вводит новое требование, которое является разумным шагом со стороны биржи. В конце концов, биржа хочет сберечь свое доминирующее положение на рынке в течение долгого времени.За последние несколько месяцев Bittrex набрал очень большую популярность. Хотя Poloniex считается топовой биржей, но на сегодняшний день ее популярность не та, что была раньше. Poloniex имеет целый ряд проблем и по причине этого, многие пользователи просто начали отказываться от биржи. В то же время, Bittrex постепенно становится лидером на рынке, так как она не имеет больших проблем в работе и ежедневно увеличивает объемы торгов.Теперь, когда биржа Bittrex предпринимает серьезные шаги по защите клиентов по безопасности клиентов, теперь нет смысла использовать Poloniex. Bittrex теперь вводит двухфакторную аутентификацию обязательной для всех пользователей. Хотя аутентификация будет переадресована на электронную почту, все равно это хороший шаг. Пользователи по-прежнему могут использовать мобильную аутентификацию на своих учетных записях, что собственно является обязательным.Пока еще нет ни одной биржи, которая вводит 2fa аутентификацию обязательным. С учетом частых атак пользователей, 2fa должна быть нормой сегодняшнего дня. Bittrex, несомненно, создает прецедент для других компаний в этом вопросе. Очень приятно видеть, что как минимум одна крупная криптовалютная биржа заботится о безопасности своих пользователей. Мы может только надеяться, что это решение предотвратить потерю денежных средств из-за взлома.Несмотря на то, что Bittrex защищает свои платформы от фишинговых атак, клиенты должны делать то же самое. 2fa, безусловно, не является 100% безопасным способом защиты аккаунта, но дополнительная безопасность всегда идет только на пользу. Пользователи должны убедится в том, что их учетные записи имеют безопасные пароли для предотвращения взлома. Без принятия этих мер предосторожности, аутентификация по-прежнему может быть с легкостью взломана хакерами.Безопасность учетных записей никогда не должна восприниматься легкомысленно, поскольку 2fa является последним способом защиты аккаунта от хакерских атак. Приятно видеть, что такие компании, как Bittrex, прокладывают путь к более жесткой безопасности для своих пользователей.

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