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Stuffstr — приложение, которое помогает американцам продавать ненужные вещи

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#1
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Stuffstr — приложение, которое помогает американцам продавать ненужные вещи

Мобильное приложение для смартфонов на базе iOS от американского проекта Stuffstr сможет помочь его пользователям продать вещи, которые боле им уже не нужны. Кроме того, с помощью этого приложения вещи можно просто раздать своим родственникам или направить их в некоммерческие организации для дальнейшего использования.

Просто с помощью данного сервиса можно собрать все данные о вещах в одном месте, далее сделать свой выбор куда их можно деть и немного позднее связаться с получателем.

Как это мобильное приложение работает в реальности? Всё довольно просто: сразу после приобретения какой-либо вещи её новый владелец сможет добавить полную информацию о ней в соответствующие разделы мобильного приложения. По прошествии какого-то времени, когда человек поймёт, что эта вещь более ему не нужна он сможет выставить её на продажу, а также известить своих близких и друзей о том что хочет избавится от ненужной ему вещи, в том числе и бесплатно. Также в списке этого приложения, владелец уже ненужной вещи, по желанию, сможет выбрать некоммерческую организацию в пользу которой он может направить свою вещь, которые те смогут использовать дальше.

Дополнительно, приложение Stuffstr может в автоматическом режиме добавлять покупки, совершенные в онлайн-магазине Амазона (чтобы потом можно было продать или раздать вещи купленные там). Также оно способно принимать в обработку чеки полученные на ваш имейл и плюс ещё размещать объявления о популярных в сети досках объявлений типа Craigslist.

Кстати, в России, чем-то подобным занимаются на проекте svalka.me, правда мобильное приложение они пока не создали.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59a5a8db4247c
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