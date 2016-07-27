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Внешэкономбанк и Ethereum foundation договорились о партнёрстве.

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Внешэкономбанк и Ethereum foundation договорились о партнёрстве.
Внешэкономбанк и Ethereum foundation договорились о партнёрстве. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась в ходе всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России». Документ подписали главный архитектор платформы Ethereum Виталик Бутерин и председатель ВЭБ Сергей Горьков.
В рамках партнёрства стороны будут совместно участвовать в реализации проектов с использованием технологии распределённого реестра и платформы Ethereum, формировании экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также осуществлять совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов в данной сфере на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.
Это первый в России центр такого рода, который в основном будет оказывать услуги отечественным госкомпаниям и органам власти. Круг его задач включает развитие платформ для использования инновационных технологий в государственных организациях, обучение и популяризацию новых сервисов.
Открытие Центра компетенций намечено на сентябрь. Он будет находиться в Москве на территории НИТУ «МИСиС». Разработчики платформы Ethereum и специалисты центра будут работать в режиме коворкинга.
«Сотрудничество Ethereum и ВЭБ даёт уникальную возможность заниматься исследованиями и разработкой по применению технологии блокчейн для государственного администрирования и ускорить процесс адаптации этой технологии для государственных организаций РФ», — отметил Виталик Бутерин. В свою очередь, Сергей Горьков заявил, что создание первого в России Центра компетенций для госкомпаний и органов власти производится в рамках формирования экосистемы инноваций. ВЭБ входит в рабочую группу для внедрения блокчейн в госуправлении под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Именно ВЭБ поручено выступить модератором процесса.

https://3dnews.ru/957727/?feed&utm_s...&utm_medium=vk
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:28
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