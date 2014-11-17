Zūm привлек $5.5 млн. и планирует стать "Uber для детей"

Занятые родители могли бы получить выгоду от использования служб такси, но их дети не могут пользоваться услугами Uber в одиночку, пока им не исполнится 18 лет.
Вот почему несколько стартапов пытаются создать концепцию "Uber для детей", выступая в качестве челноков, чтобы забрать детей из школы на занятия футболом или домой. Есть HopSkipDrive и Shuddle, но появился и новый участник - Zūm.
Под впечатлением от прогресса с момента старта в начале 2016 года, Sequoia Capital возглавила раунд серии A, выделив 5 миллионов долларов для Zūm.
Zūm становится "универсальным сервисом для занятых семей", - сказал Брайан Шрейер из Sequoia. И "они сделали хорошую работу, сотрудничая со школами в дополнение к родителям".
Партнерство со школами - это один из способов, которыми Zūm надеется выделиться из группы подобных стартапов. Компания работает с более 800 школами в районе залива Сан-Франциско и округа Орэндж, стремясь обеспечить лучшую альтернативу школьному автобусу.
С акцентом на заботе о детях, генеральный директор Риту Нараян говорит, что компания предоставляет "более высокий уровень доверия и безопасности, потому что обеспечивает тщательный подбор водителей". Zūm нанимает людей с опытом ухода за детьми.
Zūm надеется, что пользователи будут рассматривать сервис как нечто большее, чем просто способ перевозки детей из одного места в другое. Стартап взимает около 16 долларов за одну поездку и 6 долларов за каждые 15 минут надсмотра.
Нараян говорит, что привлеченный капитал поможет бизнесу расшириться в новых регионах, а также нанять больше сотрудников в области маркетинга, управления и развития.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru