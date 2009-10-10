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Повышение минимальной оплаты труда вредит самим работникам

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Старый Сегодня, 19:20
#1
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Повышение минимальной оплаты труда вредит самим работникам


Повышение минимальной оплаты труда - это благо, или вред для национальной экономики? И пока вы сами для себя отвечаете на поставленный вопрос, приведу мнение губернатора штата Иллинойс Брюса Раунера по озвученной теме.

Брюс Раунер, который возглавляет штат Иллинойс, наложил вето на законопроект, который должен был обязать всех предпринимателей штата повысить минимальную почасовую оплату труда своим сотрудникам, до 15 долларов. И мораторий на повышение минимальной оплаты труда был введён на ближайшие пять лет. Позже губернатор Брюс Раунер сообщил журналистам, что принятие законопроекта о росте минимальных зарплат повредило бы самим работникам.

В данный момент времени, минимальный размер оплаты труда в штате Иллинойс составляет 8,25 доллара в час. Законодательный орган штата предлагал начать процесс индексации до 15 долларов в час, в течение ближайших пяти лет. Окончание программы намечалось на 2022 год. Так же в законопроекте оговаривалась программа налоговых кредитов для малого бизнеса, то есть производств, имеющих рабочий штат до 50 сотрудников. Она так же была заблокирована Брюсом Раунером.

После того, как законопроект был отложен в дальний ящик стола, губернатор штата Иллинойс цинично заявил, что главное усилие правительства состоит в оказании помощи выхода из тотальной нищеты низкооплачиваемым работникам. Но теория экономики, а так же исследования экономических институтов страны говорит о том, что увеличение минимальной оплаты труда не поможет низкооплачиваемым работникам, а только навредит им.

В качестве подтверждения своих слов он указал на данные одного из таких исследований, согласно которому на каждые 10 процентов повышения минимальной платы труда, приходится до 30 процентов сокращения рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Но не только губернатор был против представленного законопроекта. Против него так же выступили представители Торговой Палаты штата Иллинойс. По мнению чиновников, повышение минимальной оплаты труда нанесло бы катастрофический удар по рынку труда и созданию рабочих мест.

Автор законопроекта, сенатор Уилл Гуццарди рассказал журналистам о том, что низкооплачиваемые работники не могут свести концы с концами. И это в тот момент, когда мировые корпорации выжимают прибыль из всего чего можно. По мнению сенатора, губернатор своими действиями показал, что он помогает не миллионам своих избирателей, а транснациональным корпорациям.

Специально для mmgp.ru
Oziris на форуме  
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