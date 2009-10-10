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Запрет пластиковых пакетов нанесёт удар по экономике Кении

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Старый Сегодня, 19:19
#1
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Запрет пластиковых пакетов нанесёт удар по экономике Кении


В Кении, не самой благополучной стране Африканского континента, уже в самое ближайшее время могут начаться дополнительные экономические трудности, которые связаны с новым законом, о запрете производства, продажи и использования неразлагаемых пластиковых пакетов. Нарушителей данного закона будут лишать либо свободы, сроком до четырёх лет, либо штрафовать на 40 тыс долларов США, или 31 тыс британских фунтов стерлингов.

Чуть ранее, правительство Республики Кения приняло решение присоединиться к договору ряда стран, в которых запрещено полностью, или частично, производство, продажа и использование пластиковых неразлагаемых пакетов. В список стран, где существует запрет, входят такие государства, как Китай, Франция, Руанда, Италия и ряд других.

Решение о принятии такого закона последовало после обнародования последних исследований о влиянии неразлагаемых пакетов на океаническую фауну. Уже сейчас целые острова пластикового мусора плавают в океане, загрязняя и отравляя Мировой Океан.

Согласно новому закону, правоохранительные органы имеют полное право лишать свободы граждан в Республике Кения за то, что они просто используют такие пакеты. Но как заявляет Джуди Вахунгу, занимающий пост министра окружающей среды Кении, закон принимался для борьбы против производителей и импортёров.

Чтобы принять закон о запрете пластиковых пакетов понадобилось десять лет, и три не успешные попытки провести законопроект через Национальный Парламент. Но принятым законом недовольны многие.

Причина недовольства состоит в том, что в производстве пакетов задействовано 60 тыс рабочих, которые будут выброшены на улицу после закрытия 176 профильных производств. Республика Кения, в данный момент, является крупнейшим производителем пластиковых пакетов в регионе Восточная Африка.

Но как рассказывает Матонда, проблема будет куда как серьёзнее, ведь запрет скажется и на обычных женщинах-продавцах продуктовых рынков. Им будет не в чего заворачивать продукты своим покупателям, что скажется на продажах и производстве в сельском хозяйстве.

И пока мелкие продавцы, и производители ищут выход из создавшейся ситуации, французские сети продуктовых магазинов Carrefour и Nakumatt в Кении предлагают покупателям текстильные сумки французского производства, в качестве альтернативы.

Специально для mmgp.ru
Oziris на форуме  
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