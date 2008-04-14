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Bifix Limited - Bifix.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:18
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,564
Благодарностей: 2,954
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Bifix Limited - Bifix.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: BIFIX Limited

Планы nvestment 5% ежедневно / 7% ежедневно / 9% Дневной срок службы

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
О НАС

Bifix была основана в 2017 году, предлагая ряд услуг, помогающих держателям биткойнов в создании лучших инвестиционных решений. Эта инвестиционная компания cryptocurrency основана в Лондоне и включает в себя группу профессионалов в области инвестиций во множестве отраслей. Наши специалисты работают с различными методами шифрования и могут решать любые проблемы, вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении инвестиций в криптовалюту.

Начиная с Bifix легко. Вы вкладываете любую сумму и получаете пожизненную прибыль от 5% до 9% за каждый день. Мы предоставляем это автоматически алгоритмы с подключением к каждому большому объекту. После расчета нашей ежедневной прибыли мы предоставляем нашим членам доступ к нашим секретным алгоритмам, используя наш сервис с услугами Starter, Advanced и Superb. Итак, начните с нашей первой инвестиционной жизни, а также получите преимущества нашей партнерской программы на 5% за каждый депозит.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Стартовый пакет
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100,00 5,00

Расширенный пакет
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 100,00 - $ 300,00 7,00

Превосходный пакет
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 300,00 - $ 100000,00 9,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money? payment complete
Batch # 114343464
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U10749363 (DEVELOPMENT-BT LIMITED)
Amount: 200.00 USD
Memo: Invoice 124, naale ref. # 124
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:31
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 137
Благодарностей: 63
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Bifix Limited - Bifix.biz
Депозит!

29.08.17 16:15 Transfer Sent Payment: 45.00 USD to account U14077782 from U133.... Batch: 186387624. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BIFIX LIMITED User korolewaolga
__________________
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korolewaolga на форуме  
Старый Сегодня, 19:36
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 480
Благодарностей: 30
УГ: 6
КП: 0.003
Re: Bifix Limited - Bifix.biz
планы на 45 дней
__________________
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Последний раз редактировалось svetik11; Сегодня в 19:44.
svetik11 на форуме  
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