Bifix Limited - Bifix.biz

Планы nvestment5% ежедневно / 7% ежедневно / 9% Дневной срок службы
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting Inc.
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О НАС
Bifix была основана в 2017 году, предлагая ряд услуг, помогающих держателям биткойнов в создании лучших инвестиционных решений. Эта инвестиционная компания cryptocurrency основана в Лондоне и включает в себя группу профессионалов в области инвестиций во множестве отраслей. Наши специалисты работают с различными методами шифрования и могут решать любые проблемы, вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении инвестиций в криптовалюту.
Начиная с Bifix легко. Вы вкладываете любую сумму и получаете пожизненную прибыль от 5% до 9% за каждый день. Мы предоставляем это автоматически алгоритмы с подключением к каждому большому объекту. После расчета нашей ежедневной прибыли мы предоставляем нашим членам доступ к нашим секретным алгоритмам, используя наш сервис с услугами Starter, Advanced и Superb. Итак, начните с нашей первой инвестиционной жизни, а также получите преимущества нашей партнерской программы на 5% за каждый депозит.