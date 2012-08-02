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Burger King официально запустила собственную криптовалюту WhopperCoin

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Burger King официально запустила собственную криптовалюту WhopperCoin
Сеть быстрого питания Burger King в России запустила собственную криптовалюту под названием WhipperCoin. В пресс-релизе сообщается, что клиенты смогут зарабатывать один токен за каждый рубль, который они тратят на бургер Whopper.



Российские клиенты могут покупать бургер Whopper за 1700 монет. Как и другие криптовалюты, WhopperCoin можно будет свободно передавать и продавать в сети. Во вторник The Financial Times написала, что описание WhopperCoin свидетельствует о том, что это нечто большее, чем просто новая программа лояльности. В следующем месяце компания выпустит приложения для iOS и Android, где клиенты смогут продавать монеты и отправлять их друзьям.

Иван Шестов, глава отдела внешних коммуникаций Burger King Russia, сделал заявление:
Цитата:
«Съедая Wopper сегодня — вы инвестируете в завтрашнее финансовое благополучие. С этого момента Whopper — это не обычный гамбургер, который обожают в 90 странах мира, но и инвестиционный инструмент. Согласно прогнозам, стоимость криптовалюты будет расти экспоненциально».
Для создания WhopperCoin сеть быстрого питания использует платформу, разработанную проектом Waves. Макс Перцовски, главный специалист по развитию Waves Platform, заявил:
Цитата:
«Мы уверенны в том, что сотрудничество с Burger King положительно повлияет на внедрение блокчейна в России и завоюет доверие у широких масс».
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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