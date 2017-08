Lonsdayl Премиум



Burger King официально запустила собственную криптовалюту WhopperCoin







Российские клиенты могут покупать бургер Whopper за 1700 монет. Как и другие криптовалюты, WhopperCoin можно будет свободно передавать и продавать в сети. Во вторник The Financial Times написала, что описание WhopperCoin свидетельствует о том, что это нечто большее, чем просто новая программа лояльности. В следующем месяце компания выпустит приложения для iOS и Android, где клиенты смогут продавать монеты и отправлять их друзьям.



Иван Шестов, глава отдела внешних коммуникаций Burger King Russia, сделал заявление: Цитата: «Съедая Wopper сегодня — вы инвестируете в завтрашнее финансовое благополучие. С этого момента Whopper — это не обычный гамбургер, который обожают в 90 странах мира, но и инвестиционный инструмент. Согласно прогнозам, стоимость криптовалюты будет расти экспоненциально». Цитата: «Мы уверенны в том, что сотрудничество с Burger King положительно повлияет на внедрение блокчейна в России и завоюет доверие у широких масс». Перевод специально для mmgp.ru

