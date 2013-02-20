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Новый рекорд: криптовалюта Bitcoin обновила свой исторический максимум

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Новый рекорд: криптовалюта Bitcoin обновила свой исторический максимум




Новый рекорд: криптовалюта Bitcoin обновила свой исторический максимум.



Сегодня 29.08.2017 очередное значимое событие и исторический момент для криптовалюты Bitcoin. Она сегодня обновляет свой исторический максимум. Bitcoin уверенно продолжает восходящий тренд протестировав уровень в $4600.


На протяжении сегодняшнего дня криптовалюта Bitcoin несколько раз тестировала отметку 4400 долларов, но не могла ее пробить, а после начала американской дневной сессии успешно и без проблем за короткое время преодолела ряд психологических уровней, и на данный момент тестирует уровень в 4600 долларов. На мой взгляд это еще не предел даже для текущей недели.

В свою очередь на данный момент криптовалюта Bitcoin Cash снижается на -4.99% и торгуется на уровне $574.49.


Общая капитализация всех криптовалют в мире на текущий момент составляет: $164.475.126.364.


Специально для форума MMGP.

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 18:55.
Denver10 вне форума  
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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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