Новый рекорд: криптовалюта Bitcoin обновила свой исторический максимум.
Сегодня 29.08.2017 очередное значимое событие и исторический момент для криптовалюты Bitcoin. Она сегодня обновляет свой исторический максимум. Bitcoin
уверенно продолжает восходящий тренд протестировав уровень в $4600
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На протяжении сегодняшнего дня криптовалюта Bitcoin несколько раз тестировала отметку 4400 долларов, но не могла ее пробить, а после начала американской дневной сессии успешно и без проблем за короткое время преодолела ряд психологических уровней, и на данный момент тестирует уровень в 4600 долларов. На мой взгляд это еще не предел даже для текущей недели.
В свою очередь на данный момент криптовалюта Bitcoin Cash
снижается на -4.99%
и торгуется на уровне $574.49
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Общая капитализация всех криптовалют в мире на текущий момент составляет: $164.475.126.364
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Специально для форума MMGP
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