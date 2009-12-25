Курс биткойна побил новый рекорд в 4700 $

Сегодня днем средняя цена биткойна на мировых биржах составила 4 703,21 $, что на 4% выше предыдущего максимума в 4 522,13 $, установленного 18 августа.
В данный момент курс скорректировался и сейчас составляет 4566 $, по данным Coinmarketcap.
Рост начался около 12:20 UTC. С того времени цена биткойна выросла более чем на 100 долларов.
За этот год рост биткойна на сегодня составил 350%: на 1 января актив стоил примерно 1 000 $.
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