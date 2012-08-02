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Тиму Куку выплатили рекордную премию в размере $ 89,2 млн

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Старый Сегодня, 18:38
#1
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Тиму Куку выплатили рекордную премию в размере $ 89,2 млн
Во вторник издательство Bloomberg сообщило, что Тима Кука, генерального директора Apple, наградили акциями компании на сумму $ 89,2 млн. Как сообщается, в прошлый четверг 56-летнему директору выдали 560,000 акций Apple.



Это максимально возможное денежное награждение в рамках долгосрочной программы компенсации Apple. Последняя выплата стала четвертым разом подряд, когда Кук получил премию максимального размера. После того, как шесть лет назад Кук заменил Стива Джобса, он будет получать компенсации из большого банка акций в течение десяти лет.

Около трети выплат, которые Куку дают каждый год, привязаны к эффективности Apple по отношению к S&P 500 — индексу 500 крупных американских компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже или фондовой бирже Nasdaq. В течение последних трех лет Apple превзошла, по крайней мере, две трети компаний из индекса S&P 500.

Цена акций Apple выросла до рекордной отметки в $ 159,75 в начале этого месяца, когда компания превзошла ожидания аналитиков касательно финансовых показателей в третьем квартале.

Перевод специально для mgp.ru
Уникальность: 100%
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Старый Сегодня, 18:48
#2
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Имя: Станислав
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Re: Тиму Куку выплатили рекордную премию в размере $ 89,2 млн
Александр, уже не в первый раз Вы публикуете новости пропуская Заготовки.
Заготовки все еще актуальны
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