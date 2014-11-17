Максимум за два месяца: цена Ether превысила 360 долларов

Цена токена Ether резко выросла за последние 24 часа, достигнув уровней, которые не наблюдались более двух месяцев. Согласно данным CoinMarketCap, со вчерашней отметки около 340 долларов Ether достиг почти 365 долларов в 10:34 UTC и с тех пор цена немного снизилась.
Эта цифра всего на 46 долларов меньше рекордного максимума, зафиксированного 13 июня на отметке 411 долларов. Примечательно, что изменение цены, по крайней мере, частично обусловлено повышенным интересом со стороны трейдеров из Южной Кореи.
Данные CoinMarketCap показывают, что из трех крупнейших бирж по объему торгов Ether две являются корейскими - Bithumb и Coinone (их объемы 14,74% и 6,76% торгов соответственно). Китайская биржа OKCoin находится на втором месте с показателем 9,47%.
Данный пример отражает торговые модели для других криптовалют в течение последнего времени: Ripple XRP, bitcoin cash и monero - все они показали рост в цене на фоне растущей популярности в Южной Корее.
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Перевод специально для MMGP.ru