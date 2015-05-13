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Gilead Sciences приобретает Kite Pharma за $ 11,9 млрд

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Старый Сегодня, 18:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
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Gilead Sciences приобретает Kite Pharma за $ 11,9 млрд
Gilead Sciences и Kite Pharma сегодня объявили о том, что компании заключили окончательное соглашение в соответствии с которым Gilead Sciences приобретет Kite Pharma. Сумма сделки составляет $11.9 миллиардов и была единогласно одобрена советом директоров обеих компании.
Сделка как ожидается, будет одобрена в четвертом квартале 2017 года и обеспечит новые возможности для диверсификации доходов Gilead.

Kite Pharma является лидером в области клеточной терапии и использует собственные иммунные клетки для борьбы с раком. Главный офис расположен в Санта-Монике (штат Калифорния).

Gilead Sciences является биофармацевтической компанией, которая разрабатывает инновационные терапевтические продукты в сфере оказания медицинской помощи. Компания имеет представительства в более чем 30 странах по всему миру, со штаб-квартирой в Фостер Сити (штат Калифорния).
Приобретение Kite сделает Gilead Sciences лидером в области клеточной терапии и предоставит новые возможности по разработке лекарственных препаратов для пациентов, находящиеся на поздней стадии онкологических заболеваний, - сообщил президент и главный исполнительный директор Джон Ф. Миллигана. Я очень впечатлён командой Kite Pharma. Их последние достижения принесут более эффективные и безопасные методы лечения раковых заболеваний.
Также данное приобретение предоставит такие новые возможности для Gilead Sciences, как:
  • Создание инфраструктуры в Европе
  • Разработку инновационных препаратов для лечения множественной миеломы и острой миелоидной лейкемии
  • Масштабировать сложные производственные процессы
  • Быстрое проектирование для сокращения сроков разработок препаратов
  • Запускать новые инновационные лекарственные препараты

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, Gilead Sciences незамедлительно приступит к тендерным предложениям всех выпущенных акций Kite Pharma по цене $180. BofA Merrill Lynch и Lazard выступают в качестве финансовых консультантов Gilead. Centerview Partners выступает в качестве эксклюзивного финансового советника. Sullivan&Cromwell и Cooley выступят в качестве юридического консультанта.

Специально для MMGP.RU

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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Gilead Sciences приобретает Kite Pharma за $ 11,9 млрд
Это очень хорошо для Gilead Sciences, компания получает много новых и выгодных предложений.Молодцы, только рад
Goodeman вне форума  
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