Gilead Sciences приобретает Kite Pharma за $ 11,9 млрд

Gilead Sciences и Kite Pharma сегодня объявили о том, что компании заключили окончательное соглашение в соответствии с которым Gilead Sciences приобретет Kite Pharma. Сумма сделки составляет $11.9 миллиардов и была единогласно одобрена советом директоров обеих компании.
Сделка как ожидается, будет одобрена в четвертом квартале 2017 года и обеспечит новые возможности для диверсификации доходов Gilead.
Kite Pharma является лидером в области клеточной терапии и использует собственные иммунные клетки для борьбы с раком. Главный офис расположен в Санта-Монике (штат Калифорния).
Gilead Sciences является биофармацевтической компанией, которая разрабатывает инновационные терапевтические продукты в сфере оказания медицинской помощи. Компания имеет представительства в более чем 30 странах по всему миру, со штаб-квартирой в Фостер Сити (штат Калифорния).
Приобретение Kite сделает Gilead Sciences лидером в области клеточной терапии и предоставит новые возможности по разработке лекарственных препаратов для пациентов, находящиеся на поздней стадии онкологических заболеваний, - сообщил президент и главный исполнительный директор Джон Ф. Миллигана. Я очень впечатлён командой Kite Pharma. Их последние достижения принесут более эффективные и безопасные методы лечения раковых заболеваний.
Также данное приобретение предоставит такие новые возможности для Gilead Sciences, как:
- Создание инфраструктуры в Европе
- Разработку инновационных препаратов для лечения множественной миеломы и острой миелоидной лейкемии
- Масштабировать сложные производственные процессы
- Быстрое проектирование для сокращения сроков разработок препаратов
- Запускать новые инновационные лекарственные препараты
В соответствии с условиями соглашения о слиянии, Gilead Sciences незамедлительно приступит к тендерным предложениям всех выпущенных акций Kite Pharma по цене $180. BofA Merrill Lynch и Lazard выступают в качестве финансовых консультантов Gilead. Centerview Partners выступает в качестве эксклюзивного финансового советника. Sullivan&Cromwell и Cooley выступят в качестве юридического консультанта.
Специально для MMGP.RU