Renault-Nissan и Dongfeng заключают сотрудничество для создания электромобилей

Еще один крупный автопроизводитель планирует создание специального совместного предприятия по производству электромобилей для удовлетворения растущего спроса в Китае. Ранее подобные партнерские соглашения заключили Ford и Volkswagen, а теперь к ним присоединился Nissan-Renault, который будет работать с китайской компанией Dongfeng Motor. В прошлом году Nissan-Renault уже договорился с ней об открытии своего первого завода в Китае.
Автопроизводителям из-за пределов Китая нужен местный партнер, чтобы производить и продавать автомобили в стране, не выплачивая огромные налоги на импорт, что сделало бы их работу невыгодной. Ранее автопроизводители ограничивались созданием двух совместных предприятий с китайскими партнерами для производства автомобилей внутри страны, но Пекин разрешил создавать третье совместное предприятие при условии, что оно полностью будет заниматься производством электромобилей.
Новое предприятие Renault-Nissan с Dongfeng называется eGT New Energy Automotive Company. 25% компании будут принадлежать Nissan, 25% - Renault, и 50% Dongfeng. Первым автомобилем компании станет новое электрическое транспортное средство, созданное на основе SUV-платформы кроссовера Renault-Nissan.
Автопроизводители стремятся быстрее создать производства электромобилей и нарастить продажи в Китае благодаря сильным стимулам, установленным китайским правительством для рынка. Китай также применяет строгие квоты на общий объем продаж автомобилей, требуя, чтобы к 2018 году 8% всех продаж автопроизводителей в стране составляли либо электромобили либо гибриды с постепенным увеличением этого процента каждый год.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru