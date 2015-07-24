Crypto-Farmer - crypto-farmer.info

Я не админ и не владелец проекта.
Гугл перевод:
После регистрации каждый пользователь получает одну бесплатную курицу, которая будет приносить яйца. Яйца можно продать на рынке, а полученные золотые монеты или вывести, или потратить на приобретение новых животных
Особенности:
Цитата:
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Crypto-farmer.info - это уникальный игровой проект для развлечений и зарабатывания денег в Интернете. Каждый пользователь здесь может зарабатывать реальные деньги, играя в простой и забавной игре. Наш проект отличается прекрасным и понятным интерфейсом. Ваш заработок в игре зависит только от вашей деятельности. Нет никаких ограничений на платежи, все заработанные деньги вы можете снять в любое время! Присоединяйтесь к нам и получите мгновенную прибыль с этого момента!
Платежные системы: только Биткоин
Язык: Английский
Минимальная сумма депозита: 0.0005 BTC
Минимальная сумма вывода: 5000 золотых монет или 0.0005 BTC (ручные выплаты)
Реферальная программа: 10% от депозита
В игре присутствует калькулятор, так что вы легко сможете рассчитать доход и сроки окупаемости каждого животного по отдельности или всех ваших животных сразу.
Стоимость животных:
курица - 0.0005 BTC
коза - 0.001 BTC
свинья - 0.0025 BTC
корова - 0.005 BTC
овца - 0.01 BTC
Мой депозит:
0.0085 BTC
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