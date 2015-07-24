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Crypto-Farmer - crypto-farmer.info

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:28
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 284
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.000
Crypto-Farmer - crypto-farmer.info
Я не админ и не владелец проекта.

Гугл перевод:
Цитата:
Crypto-farmer.info - это уникальный игровой проект для развлечений и зарабатывания денег в Интернете. Каждый пользователь здесь может зарабатывать реальные деньги, играя в простой и забавной игре. Наш проект отличается прекрасным и понятным интерфейсом. Ваш заработок в игре зависит только от вашей деятельности. Нет никаких ограничений на платежи, все заработанные деньги вы можете снять в любое время! Присоединяйтесь к нам и получите мгновенную прибыль с этого момента!
После регистрации каждый пользователь получает одну бесплатную курицу, которая будет приносить яйца. Яйца можно продать на рынке, а полученные золотые монеты или вывести, или потратить на приобретение новых животных

Особенности:
Платежные системы: только Биткоин
Язык: Английский
Минимальная сумма депозита: 0.0005 BTC
Минимальная сумма вывода: 5000 золотых монет или 0.0005 BTC (ручные выплаты)
Реферальная программа: 10% от депозита

В игре присутствует калькулятор, так что вы легко сможете рассчитать доход и сроки окупаемости каждого животного по отдельности или всех ваших животных сразу.

Стоимость животных:
курица - 0.0005 BTC
коза - 0.001 BTC
свинья - 0.0025 BTC
корова - 0.005 BTC
овца - 0.01 BTC

Мой депозит: 0.0085 BTC
3f31cc9a396f9e635dc3fb352f05996ca7ba77919d8b4dfa94 f31b1f34d43f41

ПОСМОТРЕТЬ / ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
__________________
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Shark31748 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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