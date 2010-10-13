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[ICO] RIVETZ - децентрализованный токен кибер-безопасности

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Старый Сегодня, 15:25
#1
Интересующийся
 
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Регистрация: 11.01.2017
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[ICO] RIVETZ - децентрализованный токен кибер-безопасности


Проблемы с кибербезопасностью которые поможет решить Rivetz.

Мобильные устройства стремительно становятся основным способом нашего взаимодействия с окружающим миром – возможность постоянно оставаться на связи является неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни, наши телефоны и всевозможные носимые устройства расширяют наши возможности при покупке продуктов, получении банковских услуг, развлечениях, видеозаписи и фотографирования важных моментов нашей жизни и, разумеется, возможности общения.

К сожалению, быстрый рост проникновения мобильных технологий приводит и к расширению возможностей для киберпреступников. Сегодня через мобильные устройства пользователям доступно все больше весьма ценных сервисов, требующих внимательного отношения к безопасности (в числе которых, например, мобильный банкинг, платежи и мобильные идентификаторы). Соответственно, хакеры прекрасно понимают, что, организовав утечку данных аутентификации через мобильное устройство, они смогут получить неавторизованный доступ к онлайн-ресурсам, представляющим собой высокую ценность. В частности, хакеры будут пытаться получить доступ к финансовой информации, учетным данным для доступа к социальным сетям, к данным контрактов в сетях мобильной связи. Как же можно защитить конфиденциальной и важной информации у вас на устройстве, будь то телефон, планшет, или другие гаджеты?

Решение от Rivetz

Rivetz работает через Trusted Execution Environment (ТЕЕ) - частное аппаратное «хранилище» на вашем телефоне, полностью независимое от операционной системы, надежно проверяет устаревшие элементы управления, прежде чем разрешать доступ к критическим ключам и учетным данным, предоставляя доказательства этих элементов управления облаку для проверки в реальном времени как часть любой транзакции. Эта модель для распределенных средств управления кибербезопасностью обеспечивает критически важные возможности для обеспечения безопасности транзакций, также Rivetz позволит пользователю устанавливать кибербезопасность на всех имеющихся у него устройствах, что даст возможность пользователю получать любую услугу безопасно и с любого из своих гаджетов.
ТЕЕ встроен в каждое устройство на базе процессоров Intel или ARM. Rivetz маркер работает в тандеме с технологией блокчейн, чтобы доказать, что хранилище не пострадало. Rivetz проверяет состояние ТЕЕ перед любой операции, такие как подключение к облаку осуществляется, если условия хранилища совпадают с нормальными условиями, сделка осуществляется, в противном случае она отбрасывается. Таким образом, есть уверенность в том, что вы сможете не беспокоится за совершение различны важных операции с ваших мобильных гаджетов

Детали ICO:

Продажа токенов RvT (краудсейл) начнется 10 Августа 2017 года.
Окончание 10 сентября 2017 года.
Бонус для ранних участников: 20%
Мин.цель: $5,000,000 USD
Макс.цель: $50,000,000 USD
Макс к-во токенов RvT: 200,000,000 RvT
Макс. к-во токенов RvT для краудсейла: 70,000,000 RvT

Осталось немного времени до окончания ИСО и вы еще сможете вступить в этот революционный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. https://rivetzintl.com/.

Автор: https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 15:32.
BERKUTcryp на форуме  
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