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Coinomi — 278 альткоинов в твоем кармане без ip и регистрации

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Старый Сегодня, 15:14
#1
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Coinomi — 278 альткоинов в твоем кармане без ip и регистрации


Пришла новость, что на крипторынок недавно был выведен новый криптовалютный кошелёк под названием Койн-оми-278 ("Coinomi") и это название говорит само за себя - кошелёк поддерживает в настоящее время 278 разных криптовалют, а также предоставляет возможность произвести обмен между ними. И по словам владельцев этого онлайн-сервиса, обмен у них происходит почти мгновенно, ну а количество криптовалют, безусловно, в будущем будет ещё только расти.

И конечно, главная фишка в этого сервиса состоит в том, что в этом криптокошельке отсутствует какая-либо регистрация, а IP-адрес вашего доступа к нему просто шифруется. Такие меры довольно сильно затрудняют отслеживание ваших "покупательских предпочтений в сфере криптовалют". Иными словами вам предлагается очень сильная защита от отслеживания ваших действий при операциях с криптовалютами от правительства и от третьих лиц, которые могут "подглядывать за вами".

Сам мобильный кошелёк Coinomi-278 защищен встроенной аутентификацией и случае, если хакеры всё получают доступ к вашему смартфону, они всё равно не смогут войти в этот ваш кошелёк, не владея паролем к мобильному приложению. Также бессмысленным занятием станет для них и взлом сервера этого онлайн-сервиса Coinomi, поскольку ключ от криптокошелька будет всегда находится на вашем смартфоне.

Владельцы Coinomi не скрывают, что в прошлом году им пришлось перейти на операционную систему с закрытым исходным кодом (closed source system), однако и при таких условиях, этот криптокошелёк должен заинтересовать обычного пользователя виртуальных цифровых валют. Кошелек можно установить на смартфонах на базе Android, а скоро он станет доступен и на iOS.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59a54a9d66043
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