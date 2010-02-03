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Идентификация и продажа электронных кошелей

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Старый Сегодня, 15:07
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Идентификация и продажа электронных кошелей
Уважаемые форумчане и гости форума!
Представляем вам услуги по идентификации ваших электронных кошельков.

ВЕБ МАНИ
Формальный аттестат- 400 р за штуку
Страна - РФ
Передача формального аттестата происходит посредством перепривязки номера телефона на аккаунте WM и привязанном email, также меняем ответ на контрольный вопрос и все пароли.
Сканы документов предоставляю.

Яндекс-кошельки
Готовый кошелек
В комплект входит:
Логин, Пароль, Номер симки(легко перевязывается на вашу), 25 аварийных кодов, Данные дропа
Цена: - 700р.
ЯД кошелек + карта именная world: 2500 руб
Идентифицированный кошелек, сим-карта, сканы, аварийные коды.
На ваш кошелек - срок: 14-20 дней.
ЯД карта моментальная (не именная): 1400руб
Крепятся к любому кошельку ЯД.
Идентификация Яндекс-кошелька
Идентификация на ваши данные -350р.
Идентификация на наши данные -400р.

От вас потребуется номер счёта начинающегося на 4100... и паспартные данные на кого оформлен кошелек.
Никаких логинов и паролей не требуется!!!

QIWI-кошельки
Идентификация на ваши данные -350р.
Идентификация на наши данные -400р.
При заказе 9 кошельков - 10-й в подарок))
При объемах более 20 и более - индивидуальные цены
Готовый кошелек QIWI на сим РФ: 700 руб
СИМ отправляем почтой. (можете просто отключить смс подтверждение)

QIWI Visa Plastic анонимная: 1200 руб
200 000 ₽/за раз, не более 200 000 ₽/месяц
Крепятся к любому кошельку QIWI.

QIWI Visa Plastic Premium с чипом именная: 3500руб
Привязана к идентифицированному кошельку QIWI.
600 000 ₽/за раз, не более 600 000 ₽/месяц

ADVCASH кошельки и карты

Верифицированный Advcash кошелек: 500 руб
Привязываете свой номер телефона

Карты advcash USD или EURO РФ: 3500 руб
Комплект:
-Верифицированный кошелек.
-СИМ карта
-MasterCard карта
-Скан паспорта

Внимание! При идентификации на ваши данные ответственность за данные дропа (просроченный паспорт, много идентификаций и т.д. и т.п.) возлагается на заказчика. Услуга считается оказанной!!!
Контакты для связи Jabber: sersh@xmpp.ru Телеграмм: @sersh80
Работаем через гаранта форума(за ваш счёт) или по 100% предоплате.
Внимание! За лок от СБ ЭПС и взлом ваших кошельков ответственности не несёт!!

Будьте внимательны в телеграме появились фейки! Внимательно проверяйте контакты! Никаких _bot приставок нет у меня!
sersh80 на форуме  
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