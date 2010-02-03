Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:33 Сегодня, 15:33 Сегодня, 15:07 #1 sersh80 Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 28.08.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 Идентификация и продажа электронных кошелей

Представляем вам услуги по идентификации ваших электронных кошельков.



ВЕБ МАНИ

Формальный аттестат- 400 р за штуку

Страна - РФ

Передача формального аттестата происходит посредством перепривязки номера телефона на аккаунте WM и привязанном email, также меняем ответ на контрольный вопрос и все пароли.

Сканы документов предоставляю.



Яндекс-кошельки

Готовый кошелек

В комплект входит:

Логин, Пароль, Номер симки(легко перевязывается на вашу), 25 аварийных кодов, Данные дропа

Цена: - 700р.

ЯД кошелек + карта именная world: 2500 руб

Идентифицированный кошелек, сим-карта, сканы, аварийные коды.

На ваш кошелек - срок: 14-20 дней.

ЯД карта моментальная (не именная): 1400руб

Крепятся к любому кошельку ЯД.

Идентификация Яндекс-кошелька

Идентификация на ваши данные -350р.

Идентификация на наши данные -400р.



От вас потребуется номер счёта начинающегося на 4100... и паспартные данные на кого оформлен кошелек.

Никаких логинов и паролей не требуется!!!



QIWI-кошельки

Идентификация на ваши данные -350р.

Идентификация на наши данные -400р.

При заказе 9 кошельков - 10-й в подарок))

При объемах более 20 и более - индивидуальные цены

Готовый кошелек QIWI на сим РФ: 700 руб

СИМ отправляем почтой. (можете просто отключить смс подтверждение)



QIWI Visa Plastic анонимная: 1200 руб

200 000 ₽/за раз, не более 200 000 ₽/месяц

Крепятся к любому кошельку QIWI.



QIWI Visa Plastic Premium с чипом именная: 3500руб

Привязана к идентифицированному кошельку QIWI.

600 000 ₽/за раз, не более 600 000 ₽/месяц



ADVCASH кошельки и карты



Верифицированный Advcash кошелек: 500 руб

Привязываете свой номер телефона



Карты advcash USD или EURO РФ: 3500 руб

Комплект:

-Верифицированный кошелек.

-СИМ карта

-MasterCard карта

-Скан паспорта



Внимание! При идентификации на ваши данные ответственность за данные дропа (просроченный паспорт, много идентификаций и т.д. и т.п.) возлагается на заказчика. Услуга считается оказанной!!!

Контакты для связи Jabber:

Работаем через гаранта форума(за ваш счёт) или по 100% предоплате.

Внимание! За лок от СБ ЭПС и взлом ваших кошельков ответственности не несёт!!



Будьте внимательны в телеграме появились фейки! Внимательно проверяйте контакты! Никаких _bot приставок нет у меня! Уважаемые форумчане и гости форума!Представляем вам услуги по идентификации ваших электронных кошельков.ВЕБ МАНИФормальный аттестат- 400 р за штукуСтрана - РФПередача формального аттестата происходит посредством перепривязки номера телефона на аккаунте WM и привязанном email, также меняем ответ на контрольный вопрос и все пароли.Сканы документов предоставляю.Яндекс-кошелькиГотовый кошелекВ комплект входит:Логин, Пароль, Номер симки(легко перевязывается на вашу), 25 аварийных кодов, Данные дропаЦена: - 700р.ЯД кошелек + карта именная world: 2500 рубИдентифицированный кошелек, сим-карта, сканы, аварийные коды.На ваш кошелек - срок: 14-20 дней.ЯД карта моментальная (не именная): 1400рубКрепятся к любому кошельку ЯД.Идентификация Яндекс-кошелькаИдентификация на ваши данные -350р.Идентификация на наши данные -400р.От вас потребуется номер счёта начинающегося на 4100... и паспартные данные на кого оформлен кошелек.Никаких логинов и паролей не требуется!!!QIWI-кошелькиИдентификация на ваши данные -350р.Идентификация на наши данные -400р.При заказе 9 кошельков - 10-й в подарок))При объемах более 20 и более - индивидуальные ценыГотовый кошелек QIWI на сим РФ: 700 рубСИМ отправляем почтой. (можете просто отключить смс подтверждение)QIWI Visa Plastic анонимная: 1200 руб200 000 ₽/за раз, не более 200 000 ₽/месяцКрепятся к любому кошельку QIWI.QIWI Visa Plastic Premium с чипом именная: 3500рубПривязана к идентифицированному кошельку QIWI.600 000 ₽/за раз, не более 600 000 ₽/месяцADVCASH кошельки и картыВерифицированный Advcash кошелек: 500 рубПривязываете свой номер телефонаКарты advcash USD или EURO РФ: 3500 рубКомплект:-Верифицированный кошелек.-СИМ карта-MasterCard карта-Скан паспортаВнимание! При идентификации на ваши данные ответственность за данные дропа (просроченный паспорт, много идентификаций и т.д. и т.п.) возлагается на заказчика. Услуга считается оказанной!!!Контакты для связи Jabber: sersh@xmpp.ru Телеграмм: @sersh80Работаем через гаранта форума(за ваш счёт) или по 100% предоплате.Внимание! За лок от СБ ЭПС и взлом ваших кошельков ответственности не несёт!!Будьте внимательны в телеграме появились фейки! Внимательно проверяйте контакты! Никаких _bot приставок нет у меня! Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 15:33 Сегодня, 15:33 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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