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Не все то золото или зарабатывают ли участники bounty ico?

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Старый Сегодня, 14:48
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Не все то золото или зарабатывают ли участники bounty ico?
Очередная волна охватила активный фрилансеров. Нынче стало модным принимать участие в bounty ico и получать за свою работу определенную сумму или процент смарт-контрактов. Такой заработок должен был не только сэкономить средства, выделенные для инвестирования, но также позволял бы получать приличные суммы денег сразу же и в недалеком будущем. Но так ли все гладко складывается? Действительно ли участники баунти получают оплату за свою помощь или их используют в качестве халявных пиарщиков?


Подготовка к участию в bounty


Как показывает практика, не так-то просто можно получить свою долю пирога. Для начала придется немало потрудиться. В первую очередь придется заняться поиском ресурса, где регулярно выкладывается информация о предстоящем bounty ico. Благо, на этом форуме уже ведется такая рубрика: ICO.

Следующим шагом будет подготовка отдельных аккаунтах во всех соц.сетях, которые интересуют предпринимателей. Хорошо, когда такие уже есть в наличии. Если же нет, приходится даже к платным услугам прибегать, чтобы за короткий период времени инструменты были готовы. В принципе, затраты маленькие, и распределение токенов в ico должно будет все это перекрыть.

На кликах и репостах можно неплохо заработать. Порой сумма доходит до 200 долларов, при условии, что удалось проявить бурную активность и в числе первых оказывать помощь продвижению информации. Но ничего не мешает немного меньше активничать, а на руки получить ту же самую сумму. Речь идет о переводах новостей и важного документа – whitepapers. Но и за эту работу просто так не возьмешься.

Мало того, что в наличии должно быть много свободного времени, то есть с другой деятельностью перевод того же самого документа уже не совместишь, так еще и банальным переводом Гугл или Яндекс не отделаешься. Онлайн программы переводов многие термины оставляют в первоначальном виде. И если вы не в теме, то перевести их на русский язык будет проблематично, а иногда и нереально.

Не каждый предприниматель доверит вам столь ценный заказ в работу, если вам не удастся подтвердить свой профессионализм и не показать аналогичный перевод, подготовленный вами для другого bounty ico. В данном случае каждый выкручивается, как может. Кто ссылку на свой личный сайт дает, где много переводов в разделах размещено. Кто отправляет предпринимателей на биржи контента, чтобы те смогли изучить работы портфолио…

Приветствуем вас, толпа халявных пиарщиков!


В погоне за бесплатными ico токенами, участники забывают о самом главном: о сбыте полученных смарт-контрактов. На руки же никто не получает доллары или другую привычную валюту. Распределенные токены еще надо сбыть за какой-то период времени, и только потом зазвенит звонкая монета в кошельке.

Только не все организаторы ico планируют реально расплатиться с пиарщиками за их работу. Для важнее всего получить халявных пиарщиков, которые будут более усердно трудиться, нежели обычные рефоводы.

Возьмем на рассмотрение такой пример. Некая группа активных друзей создает в сети хайп «Криптовик». Проект исправно работает, рефералы активно привлекают инвесторов. Каждый день общий бюджет проекта увеличивается. Но суммы мелкие идут. Надо как-то поправить дело.

И наша команда подготавливает в системе блокчейна bounty ico. Именно на долю баунти выделяет хороший процент токенов. Приманка подействовала, так как пользователи изучили whitepapers, и узнали о том, что коллектив не новенький, в сети уже успели засветиться. Сейчас они успешно «Криптовиком» управляют, а в недалеком будущем еще и обменник криптовалют создадут. Вот только инвестиции путем ico соберут, и дело – в шляпе.

Ну как такой проект не поддержать и не принять участие в распределении токенов в ico? Вся мелкооплачиваемая работа отодвигается на задний план, а все свободное время посвящается переводу новостей, заметок и whitepapers на разные языки. Аккаунты соцсетей активно наполняются репостами, лайками и постами-заметками… И вот неделя активного баунти подходит к финалу. Между участниками происходит распределение токенов в ico. А когда пользователи радостно потерли руки, публикуется заметка о том, что в силу каких-то обстоятельств запланированное ico проводиться не будет…
Команда своей цели достигла: хайп «Криптовик» пропиарен на должном уровне. Суммы и количество инвестиций просто зашкаливают! А что еще надо?

Так что в момент выбора очередного bounty ico подумайте о том, какую роль вам будут отводить: халявного пиарщика или полноценного помощника команды ico?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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