Richel Invest Ltd - richelinvest.ru



старт 25.08.2017 PerfectMoney



Открытая информации по счету U14493443 (MatsnevRV)

Создан 01.08.2017

Рейтинг Trust Score 0 point(s)

Верификация аккаунта Не проверено

Страна регистрации Украина



языки: RU UA DE EN



Описание:



Цитата: RICHEL INVEST LTD Это ивестиционная компания в форме общества с ограниченной ответственностью, которая зарегистрирована в Санкт-Петербург (Россия) в августе 2012 года. «Richel Invest Ltd» - это команда высококвалифицированных экономических аналитиков, опытных трейдеров и управляющих с большим опытом работы в сфере управления капиталом. Чем мы занимаемся? Мы развиваем технологии и продукты, анализируем большой объём информации финансового рынка ежедневно, разрабатываем и улучшаем новые инвестиционные тактики и стратегии, для обеспечения нашим клиентам постоянного источника дохода. Деньги должны работать, но не всегда у человека есть время и возможность заниматься аналитикой и самостоятельным управлением своими финансами с целью получения прибыли. В подобном случае актуальнее всего доверить дело профессионалам. На данный момент финансовый рынок насыщен огромным количеством инструментов для осуществления инвестиционной деятельности. Существует множество способов получать доход инвестируя в различные активы, такие как акции, торговлю на рынке forex и т.д., однако все способы получения дохода, требуют определённых знаний в сфере управления капиталом и торговли на финансовом рынке. Наша команда занимается надёжным ведением и развитием инвестиционных портфелей состоящих из счетов на фондовой бирже(CFD), краудфандинговых и стартап площадок, форекс счетов. «Richel Invest Ltd» - собирает, группирует объекты инвестиций в категорию более высокого уровня. Мы разработали прозрачный и гибкий сервис специально для частных инвесторов с которым рынок инвестиций стал более доступным! Инвест планы:



1.2% в день [10-49$] (+срок вклада от 3-х дней)



1.8% в день [50-199$] (+срок вклада от 3-х дней)



2.6% в день [200-500$] (+срок вклада от 3-х дней)







Система бонусов:

Цитата: Начисление денежных вознаграждений новым пользователям 1.00 USD

Начисление денежных вознаграждений нашим Клиентам за пополнение Торговогого счета 10%

Пример:

10 000.00 RUR = 1 000 RUR

100.00 USD = 10.00 USD





Успешное приглашение (реферальная ссылка) 0.50 USD

Многоуровневая реферальная система

1-й уровень = 10% от внесенной ими суммы & дохода

2-й уровень и последующие 10% распределяется между Вами и вашими последователями



Профиль Загрузить Аватар 0.50 USD

депозит:



29.08.17 11:30 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U14493443 from U1294xxx. Batch: 186362208. Memo: Shopping Cart Payment.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 500$

Реферальские: 10%

Выплаты: вручную

Скрипт: Other

Особенности: SSL + DDosProtection



nserver: ns1.beget.com.

nserver: ns1.beget.pro.

nserver: ns2.beget.com.

nserver: ns2.beget.pro.

state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED

person: Private Person

registrar: BEGET-RU

admin-contact: whois.beget.com

created: 2017-08-19T11:16:59Z

paid-till: 2018-08-19T11:16:59Z



