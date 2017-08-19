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Richel Invest Ltd - richelinvest.ru

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 72,609
Благодарностей: 4,955
Записей в блоге: 3
УГ: 37
КП: 0.137
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Richel Invest Ltd - richelinvest.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 25.08.2017 PerfectMoney

Открытая информации по счету U14493443 (MatsnevRV)
Создан 01.08.2017
Рейтинг Trust Score 0 point(s)
Верификация аккаунта Не проверено
Страна регистрации Украина

языки: RU UA DE EN

Описание:

Цитата:
RICHEL INVEST LTD Это ивестиционная компания в форме общества с ограниченной ответственностью, которая зарегистрирована в Санкт-Петербург (Россия) в августе 2012 года. «Richel Invest Ltd» - это команда высококвалифицированных экономических аналитиков, опытных трейдеров и управляющих с большим опытом работы в сфере управления капиталом. Чем мы занимаемся? Мы развиваем технологии и продукты, анализируем большой объём информации финансового рынка ежедневно, разрабатываем и улучшаем новые инвестиционные тактики и стратегии, для обеспечения нашим клиентам постоянного источника дохода. Деньги должны работать, но не всегда у человека есть время и возможность заниматься аналитикой и самостоятельным управлением своими финансами с целью получения прибыли. В подобном случае актуальнее всего доверить дело профессионалам. На данный момент финансовый рынок насыщен огромным количеством инструментов для осуществления инвестиционной деятельности. Существует множество способов получать доход инвестируя в различные активы, такие как акции, торговлю на рынке forex и т.д., однако все способы получения дохода, требуют определённых знаний в сфере управления капиталом и торговли на финансовом рынке. Наша команда занимается надёжным ведением и развитием инвестиционных портфелей состоящих из счетов на фондовой бирже(CFD), краудфандинговых и стартап площадок, форекс счетов. «Richel Invest Ltd» - собирает, группирует объекты инвестиций в категорию более высокого уровня. Мы разработали прозрачный и гибкий сервис специально для частных инвесторов с которым рынок инвестиций стал более доступным!
Инвест планы:

1.2% в день [10-49$] (+срок вклада от 3-х дней)

1.8% в день [50-199$] (+срок вклада от 3-х дней)

2.6% в день [200-500$] (+срок вклада от 3-х дней)



Система бонусов:
Цитата:
Начисление денежных вознаграждений новым пользователям 1.00 USD
Начисление денежных вознаграждений нашим Клиентам за пополнение Торговогого счета 10%
Пример:
10 000.00 RUR = 1 000 RUR
100.00 USD = 10.00 USD


Успешное приглашение (реферальная ссылка) 0.50 USD
Многоуровневая реферальная система
1-й уровень = 10% от внесенной ими суммы & дохода
2-й уровень и последующие 10% распределяется между Вами и вашими последователями

Профиль Загрузить Аватар 0.50 USD

депозит:

29.08.17 11:30 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U14493443 from U1294xxx. Batch: 186362208. Memo: Shopping Cart Payment.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 500$
Реферальские: 10%
Выплаты: вручную
Скрипт: Other
Особенности: SSL + DDosProtection

nserver: ns1.beget.com.
nserver: ns1.beget.pro.
nserver: ns2.beget.com.
nserver: ns2.beget.pro.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: BEGET-RU
admin-contact: whois.beget.com
created: 2017-08-19T11:16:59Z
paid-till: 2018-08-19T11:16:59Z

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Старый Сегодня, 15:07
#2
Интересующийся
 
Возраст: 22
Регистрация: 15.04.2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Richel Invest Ltd - richelinvest.ru
Что с стилизацией сайта или это тренд 2017: делать шлаковый сайт с фуфловым дизайном для бабло сбора? Про планы вообще молчу.
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HiderMan12 на форуме  
Старый Сегодня, 15:09
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,611
Благодарностей: 12,267
УГ: 53
КП: 0.238
подарки
награды Нострадамус 
Re: Richel Invest Ltd - richelinvest.ru
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
2.6% в день [200-500$] (+срок вклада от 3-х дней)
баблосбор

Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
Многоуровневая реферальная система
1-й уровень = 10% от внесенной ими суммы & дохода
2-й уровень и последующие 10% распределяется между Вами и вашими последователями
баблосбор
сайт УГ , техника УГ. Итог - проходим мимо.
__________________
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Старый Сегодня, 15:16
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2016
Сообщений: 436
Благодарностей: 204
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Richel Invest Ltd - richelinvest.ru
Ну и шлак Домен ру, хостинг не абузоустойчивый, сайт заблочат быстрее чем админ решит соскамиться
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Russkiu на форуме  
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