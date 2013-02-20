«Король Инстаграма» не смог обналичить средства размещенные на криптобирже Poloniex

«Король Инстаграма» не может вывести свои деньги находящиеся
на бирже криптовалют Poloniex.
Дэну Билзеряну не удалось вывести свои деньги находящиеся на криптовалютной бирже Poloniex. Об этом он написал на своей страничке Twitter.
Несколько дней назад название крупнейшей американской криптобиржи Poloniex фигурировало в названиях статей российских средств массовой информации в связи с возможной причастностью к санкциям против клиентов из России. Но отныне становится понятно, что проблемы с обналичиванием денег касается не только россиян. Например, клиент криптобиржи Дэн Билзерян, которого пользователи Инстаграма знают как
«Король Инстаграма», написал жалобу на обслуживание своего счета в криптобиржи Poloniex на своей страничке Twitter.
Будучи миллионером, азартным игроком в покер, венчурным капиталистом, кутилой, постоянно находящийся в поисках острых ощущений и с недавних пор является актером и инвестором американских фильмов, Дэн Билзерян, написал публичное обращение в техподдержку криптобиржи Poloniex. В обращении он пишет о том, что отправил в поддержку криптобиржи 5 писем по электронке, а его счет все-равно не верифицировали в связи с чем он не может вывести свои деньги, несмотря на неоднократные обращения.
Дэн Билзерян является американцем с армянскими корнями. Его отец Пол Билзерян когда-то был известным трейдером с Уолл-стрит, и которому 25 лет назад было предъявлено обвинение в махинациях с акциями компаний. Он был осужден. На сегодняшний день он живет в добровольном отшельничестве на острове Сент-Киттс (также известный как Сент-Кристофер — остров в архипелаге Наветренные острова в Карибском море). Брат Дэна Адам Билзерян является профессиональным игроком в покер.
Летом 2015 года Дэн Билзерян объявлял о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США 2016 года.
По материалам: http://ru.forexmagnates.com/korol-in...u-kriptobirzhi