Приглашаем на Russian Affiliate Congress 2017 (4-5 октября, г. Москва)

RACE 2017 – будущее партнерского маркетинга в России
4 и 5 октября в КВЦ «Сокольники» пройдет шестой ежегодный Russian Affiliate Congress 2017
. Мероприятие соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов, трафик-менеджеров, веб-мастеров, рекламодателей и представителей партнерских сетей.
В этом году основной темой станет конверсия и арбитраж трафика. Что готовят организаторы RACE 2017?
КОНФЕРЕНЦИЯ
Более 20 отечественных и зарубежных спикеров расскажут о конкретных возможностях партнерского маркетинга и оптимизации бизнеса.
Два дня, два параллельных потока:
• Рекламодателей ждут секции по рекрутингу, технической экспертизе и предотвращению мошенничества при работе с партнерами.
• Для веб-мастеров будут работать секции, посвященные глобализации партнерского маркетинга, технотрендам, мобайлу, арбитражу и монетизации.
• Среди спикеров:
- Кристофер Траджет (Соучредитель Publisher Discovery);
- Артём Данильянц (CEO, LumoSpark);
- Даниил Ломбах (менеджер по развитию, ad1.ru);
- Иван Семин (Руководитель направления по работе с партнерами, Appness);
- Константин Новофастовский (руководитель ClickFrog);
- Антон Мелехов (Генеральный директор компании RTB House в России);
- Николай Смирнов (Директор по маркетингу, Hiconversion)
- и многие другие!
Также вас ждут:Нетворкинг-сессии
– для открытого обмена идеями и опытом, установления эффективных профессиональных и партнерских коммуникаций.
Мастер-классы
– для изучения практических кейсов и глубокого анализа эффективных решений.
Панельные дискуссии
– для обмена мнениями и обсуждения животрепещущих тем. Среди прочих в фокусе внимания окажутся темы законодательства и саморегулирования, влияния интерфейсных решений на юзабилити.
ВЫСТАВКА
Крупнейшая в СНГ площадка для презентации последних разработок в сфере партнерского маркетинга. RACE 2017 соберет более 20 топовых игроков российского и европейского рынка и амбициозных новичков.
Экспоненты
смогут подтвердить статус или заявить о себе в кругу профессионалов, найти потенциальных клиентов и заключить крупные сделки.
Посетители
получат возможность наладить новые деловые связи, познакомиться с актуальными новинками, встретиться с лидерами отрасли и коллегами в неформальной обстановке.
Хочешь стать частью Russian Affiliate Congress?
Let’s RACE
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Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.