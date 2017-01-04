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Регулирующие органы Люксембурга предупреждают инвесторов об OneCoin

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Старый Сегодня, 14:19
#1
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Регулирующие органы Люксембурга предупреждают инвесторов об OneCoin

Регуляторы в Люксембурге опубликовали краткое предупреждение для инвесторов об OneCoin, схеме цифровых валютных инвестиций, которая широко обвиняется в мошенничестве.

В заявлении от 23 августа Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) опубликовала предупреждение о том, что организации, поддерживающие OneCoin, не контролируются CSSF.

CSSF сообщает:
"CSSF предупреждает общественность о том, что организация, названная Onecoin Ltd, также присутствующая в социальных сетях под названием Onecoin Luxembourg, не контролируется CSSF".


Формулировка отражает предупреждения, выданные другими финансовыми регуляторами, которые заявили, что схема OneCoin не имеет одобрения (несмотря на утверждения об обратном).

Местный источник новостей Paperjam.lu сообщил, что в ответ на заявление CSSF пресс-служба OneCoin заявила: "Компания OneCoin никогда не была формально связана с CSSF, и поэтому мы не видим разумной мотивации для этого предупреждения".

Другие страны, включая Германию, Финляндию и Индию, перешли к расследованию и аресту промоутеров OneCoin. Недавно OneCoin была признана пирамидой и промоутеры оштрафованы на €2,59 млн итальянским антимонопольным комитетом (IAA).




Перевод специально для mmgp.ru
forfor на форуме  
Старый Сегодня, 14:54
#2
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Инвестирую в: Стартапы
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Re: Регулирующие органы Люксембурга предупреждают инвесторов об OneCoin
В ответ на заявление CSSF пресс-служба OneCoin заявила: "Компания OneCoin никогда не была формально связана с CSSF, и поэтому мы не видим разумной мотивации для этого предупреждения".

Отмазка на уровне детского сада, поменять причину со следствием.
У них пресс-служба состоит из клоунов с интеллектом устрицы.
ultratech на форуме  
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