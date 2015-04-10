В России запустили сервис оплаты покупок лайками

Российский стартап FunPay Владимира Гладких запустил сервис оплаты лайками покупок товаров и услуг FunPay.money. Об этом пишут «Ведомости».
Для того, чтобы расплатиться лайками пользователь должен зарегистрироваться на сайте сервиса и разместить на своей странице в соцсетях пост с хэштегом заведения. За каждый лайк к этому посту пользователь в личном кабинете сервиса будет получать бонус. Этот бонус, как правило, магазины и рестораны определяют сами, но базово один лайк равен одному рублю. Бонусами можно расплатиться на кассе магазина, предъявив штрихкод или промокод.
Лайки можно собирать в четырех соцсетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter. Партнерами сервиса выступают рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде.
Стартап продает региональные франшизы по 135 тысяч рублей. По словам основателя, компания уже продала франшиз на 1,5 млн рублей. В скором времени FunPay планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Президент Sistema Venture Capital Алексей Катков в беседе с изданием пояснил, что проект хоть и несет пользу для бизнеса, но пока находится в «серой» юридической зоне. Компания Apple с 2014 года отклоняет заявки на размещения мобильных приложений, которые поощряют пользователей к распространению информации в соцсетях за награды.
Гладких ответил, что с такой проблемой не сталкивался, так как его сервис рабоатет на десктоп и мобильной версии сайта.
Представитель «М.видео» Валерия Андреева согласна, что проект может быть интересен бизнесу, в том числе крупным торговым сетям. Сети супермаркетов «Дикси» также нравится идея программы лояльности, так как она стимулирует клиентов совершать повторные покупки.
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