Правительство РФ выделит "АвтоВАЗу" 440 млн рублей

Распоряжение о выделении средств на организацию занятости и переподготовку сотрудников ""АвтоВАЗа" подписал Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 440 млн рублей бюджету Самарской области
. Средства будут использованы в целях организации занятости и переподготовки работников завода "АвтоВАЗ".
Как говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина, средства будут использованы в целях организации и повышения квалификации около 4000 работников "АвтоВАЗа", которые находятся под риском увольнения.
Источник: rueconomics.ru