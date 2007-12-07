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Правительство РФ выделит "АвтоВАЗу" 440 млн рублей

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Правительство РФ выделит "АвтоВАЗу" 440 млн рублей

Распоряжение о выделении средств на организацию занятости и переподготовку сотрудников ""АвтоВАЗа" подписал Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 440 млн рублей бюджету Самарской области. Средства будут использованы в целях организации занятости и переподготовки работников завода "АвтоВАЗ".

Как говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина, средства будут использованы в целях организации и повышения квалификации около 4000 работников "АвтоВАЗа", которые находятся под риском увольнения.

Источник: rueconomics.ru
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