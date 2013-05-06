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Angry-birds - Angry-birds.online

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 08:21
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14,068
Благодарностей: 587
УГ: 50
КП: 0.005
Angry-birds - Angry-birds.online


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 28.08.2017.

Цитата:
angry-birds - увлекательная игра с выводом реальных денег!
Покупайте Angry Птиц и продавай пойманных поросят.
На выбор 5 птиц различного уровня, которые будут ловить вам поросят, их нужно собирать и продавать в вашей тюрьме, взамен получая игровую валюту - монеты.
_____________________________________________

◄ Покупка птиц (Маркетинг) ►

Цитата:
Здесь Вы можете приобрести Angry Птиц разного вида. Каждый вид птиц ловит разное количество поросят, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Поросят необходимо собирать в вашей тюрьме!
Теренс
Ловит: 620 поросят в час
Стоимость: 7700 монет
Доход в месяц: 4466 монет / 58%


Чак
Ловит: 3300 поросят в час
Стоимость: 37500 монет
Доход в месяц: 30816 монет / 62%


Эл
Ловит: 9150 поросят в час
Стоимость: 100000 монет
Доход в месяц: 65880 монет / 66%


Бабблс
Ловит: 24850 поросят в час
Стоимость: 250000 монет
Доход в месяц: 178920 монет / 72%


Бомба
Ловит: 53700 поросят в час
Стоимость: 500000 монет
Доход в месяц: 386640 монет / 78%

Распределение серебра при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи поросят: 100 поросят = 1 монета.

100 монет = 1 рубль.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

77 руб. в подарок.
При первом пополнении баланса +15% в подарок!
Бонусы на пополнения от 3000 и 6000 руб.
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◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Партнерская программа ►

1 уровень - 15% на вывод.
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◄ Листинг VIP ►



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◄ Выплата ►

Дата операции: 29 Авг 2017 07:18
ID операции: 393855587
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 31.20 p
Комментарий: Выплата пользователю NETWEBmon с проекта Angry-Birds.online

От: P72006904




__________________
NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК до 2OO% |

Фонд страховки и компенсаций:)
NETWEB-monitor вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:38
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