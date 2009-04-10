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Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет

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Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет
Разведанные месторождения платины, меди и никеля, по подсчетам аналитиков Goldman Sachs, будут исчерпаны через 40 лет.

Запасов на ранее открытых и исследованных месторождениях золота хватит еще на два десятка лет, отмечается в прогнозе банка Goldman Sachs. А это значит, что цены на него будут расти.

«Относительная редкость и вера участников рынка в то, что вероятность открытия новых месторождений ограниченна, — вот то, что движет цены на эти товары. Возьмем, к примеру, алмазы. Истинная стоимость алмаза крайне невелика. Его цену определяет вера в то, что алмазы — редкость и каждый из них, если говорить о природных алмазах, уникален», — приводит слова аналитика Goldman Sachs Юджина Кинга издание Market Watch.

Ранее с похожим прогнозом выступила канадская компания Goldcorp, один из крупнейших производителей золота в мире. По ее данным, производство золота в мире достигнет пика в 2015 году, через 20 лет после того как в 1995 году были открыты рекордные по своим запасам золотые месторождения, и к 2022 году опустится на уровень начала XXI века.

«Добыча золота остается на стабильном уровне многие годы, но вот число вновь открытых месторождений все эти годы быстро сокращается. И если мы действительно достигнем пика золотодобычи в ближайшее время, то логично будет предположить, что это весьма благоприятно скажется на ценах на золото», — пояснил аналитик компании USAGOLD Питер Грант.

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже поднималась примерно до $1190 за унцию, что, впрочем, далеко от рекорда. В 2011 году стоимость золота достигала отметки $1889,7 за унцию. Среднегодовая цена унции золота в 2014 году составила около $1266.

По данным Всемирного золотого совета (ВЗС), в 2014 году объем добычи золота на месторождениях вырос на 2% — с 3050,7 до 3114,7 т. При этом общее производство золота (с учетом возвращенного в оборот лома ювелирных изделий, электроники и различного оборудования) составило 4278,2 т, что менее чем на 5 т превысило результат 2013 года. При этом спрос на золото со стороны ювелиров и промышленности снизился, зато центральные банки разных стран увеличили объем закупок золота почти на 70 т.

Всего ЦБ стран мира за год было приобретено 477,2 т золота, из которых около 173 т, по данным ВЗС, купил ЦБ РФ, общий золотой резерв которого оценивается теперь в 1208,2 т.

Источник - rbc.ru
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Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 07:51.
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Старый Сегодня, 10:03
#2
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Re: Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Разведанные месторождения платины, меди и никеля, по подсчетам аналитиков Goldman Sachs, будут исчерпаны через 40 лет.
Как то они очень категоричны. по крайней мере с медью - в конце 70-х, при прокладке БАМа, было найдено медное месторождение Удокан - по запасам, крупнейшее в России и третье в мире. Даже детальная разведка толком не проведена, в 90-е годы работы были свернуты, оставлен был только экспериментальный ГОК, который заглох, а добыча так и не была начата. Меди добывается очень много, её столько не надо.
А платины, никеля, а особенно кобальта не хватает, поэтому идет постоянная разведка с приличным приростом запасов в Норильске. Бытует мнение, что ради меди, Норильск даже не начали бы разрабатывать в 40-е годы, а вот никель и кобальт, это то, что очень нужно и тогда, и сейчас. Уже более 30-ти лет запасы поддерживаются на уровне 20-25 лет. При уменьшении запасов, увеличиваются ассигнования на разведку и приращивают запасы, чаще в глубину. и дна пока не достигли.
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