tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,335 Благодарностей: 3,690 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 554 Подписок: 41 награды

Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет Разведанные месторождения платины, меди и никеля, по подсчетам аналитиков Goldman Sachs, будут исчерпаны через 40 лет.



Запасов на ранее открытых и исследованных месторождениях золота хватит еще на два десятка лет, отмечается в прогнозе банка Goldman Sachs. А это значит, что цены на него будут расти.



«Относительная редкость и вера участников рынка в то, что вероятность открытия новых месторождений ограниченна, — вот то, что движет цены на эти товары. Возьмем, к примеру, алмазы. Истинная стоимость алмаза крайне невелика. Его цену определяет вера в то, что алмазы — редкость и каждый из них, если говорить о природных алмазах, уникален», — приводит слова аналитика Goldman Sachs Юджина Кинга издание Market Watch.



Ранее с похожим прогнозом выступила канадская компания Goldcorp, один из крупнейших производителей золота в мире. По ее данным, производство золота в мире достигнет пика в 2015 году, через 20 лет после того как в 1995 году были открыты рекордные по своим запасам золотые месторождения, и к 2022 году опустится на уровень начала XXI века.



«Добыча золота остается на стабильном уровне многие годы, но вот число вновь открытых месторождений все эти годы быстро сокращается. И если мы действительно достигнем пика золотодобычи в ближайшее время, то логично будет предположить, что это весьма благоприятно скажется на ценах на золото», — пояснил аналитик компании USAGOLD Питер Грант.



Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже поднималась примерно до $1190 за унцию, что, впрочем, далеко от рекорда. В 2011 году стоимость золота достигала отметки $1889,7 за унцию. Среднегодовая цена унции золота в 2014 году составила около $1266.



По данным Всемирного золотого совета (ВЗС), в 2014 году объем добычи золота на месторождениях вырос на 2% — с 3050,7 до 3114,7 т. При этом общее производство золота (с учетом возвращенного в оборот лома ювелирных изделий, электроники и различного оборудования) составило 4278,2 т, что менее чем на 5 т превысило результат 2013 года. При этом спрос на золото со стороны ювелиров и промышленности снизился, зато центральные банки разных стран увеличили объем закупок золота почти на 70 т.



Всего ЦБ стран мира за год было приобретено 477,2 т золота, из которых около 173 т, по данным ВЗС, купил ЦБ РФ, общий золотой резерв которого оценивается теперь в 1208,2 т.



Источник - rbc.ru

Рейтинг инвестиционных счетов __________________ Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 07:51 .