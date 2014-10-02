ПАММ-счет SkylineFX v1.0 (Alpari)

Друзья, товарищи и потенциальные инвесторы!
Представляю Вашему вниманию перспективный ПАММ-счет:
https://alpari.com/ru/investor/pamm/388238/
Название ПАММ-счета: SkylineFX v1.0
Номер ПАММ-счета: 388238
Управляющий: SkylineFX
Дата открытия: 28.04.2017
Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4
Торговая платформа: MetaTrader 4
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 500 USD
Средства в правлении: 1094 USD
Умеренная оферта:
10 100 500 1 000
50% 40% 35% 30%
Готов при инвестировании обсудить индивидуальную оферту!
Торговля исключительно в ночное время, когда нет большой волотильности на рынке.
Доходность по ПАММ-счету:
За последние 3 месяца - 45,4%
За прошедший месяц - 23%
Текущая доходность на сегодня - 146,9%
З.Ы. Есть вопросы - задавайте! Открыт к коммуникации!
Успехов Всем!