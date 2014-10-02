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ПАММ-счет SkylineFX v1.0 (Alpari)

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Старый Сегодня, 06:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет SkylineFX v1.0 (Alpari)
Друзья, товарищи и потенциальные инвесторы!
Представляю Вашему вниманию перспективный ПАММ-счет:

https://alpari.com/ru/investor/pamm/388238/

Название ПАММ-счета: SkylineFX v1.0
Номер ПАММ-счета: 388238
Управляющий: SkylineFX
Дата открытия: 28.04.2017
Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4
Торговая платформа: MetaTrader 4
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 500 USD
Средства в правлении: 1094 USD

Умеренная оферта:
10 100 500 1 000
50% 40% 35% 30%
Готов при инвестировании обсудить индивидуальную оферту!


Торговля исключительно в ночное время, когда нет большой волотильности на рынке.

Доходность по ПАММ-счету:
За последние 3 месяца - 45,4%
За прошедший месяц - 23%
Текущая доходность на сегодня - 146,9%

З.Ы. Есть вопросы - задавайте! Открыт к коммуникации!

Успехов Всем!
norilsk-cold вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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