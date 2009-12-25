Внешэкономбанк России представляет новый исследовательский центр «Блокчейн»

Внешэкономбанк (ВЭБ), российский государственный банк развития и несколько государственных министерств представили новый исследовательский центр, специализирующийся на блокчейне и других технологиях.
Штаб-квартира центра в Национальном университете науки и технологий в Москве, станет частью более широкой цифровой инициативы, проводимой в рамках правительства России по поручению президента России Владимира Путина. В состав правительственных учреждений входят Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство связи и массовых коммуникаций.
В заявлении глава ВЭБ Сергей Горьков отметил, что исследовательские усилия в конечном итоге приведут к возможным инвестициям в развитие технологии.
Он рассказал о запуске центра:
«В сентябре мы откроем первый центр, ориентированный на блокчейн, конвергентные и квантовые технологии в Национальном университете науки и техники (MISIS). Мы планируем создать группу инвестиционных фондов с внешним финансированием от российских и иностранных инвесторов. «
ВЭБ в начале прошлого года открыто проявил интерес в отношении технологии блокчейн, объявив о плане работы с Министерством здравоохранения России этим летом. Объявление совпадает с трехдневным мит-апом в Татарстане, который начался в эти выходные, где присутствуют представители ВЭБа. На этой конференции также выступает основатель Эфириума, Виталик Бутерин в качестве оратора.
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