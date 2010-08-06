Bit Lion Limited - BitLion.biz

Добро пожаловать на сайт BIT LION Limited, который дает вам возможность принять участие в инновационной инвестиционной программе. Мы имеем дело с инвестициями в криптовалютную добычу и торговлю на фондовых биржах. Мы разработали фиксированную модель, мы подробно рассматриваем рынок. Мы работаем со страстью и приверженностью, что позволяет нам вкладывать свои деньги разумно и надежно. Мы давно готовимся к запуску этого проекта, потому что хотим предоставить нашим инвесторам стабильную прибыль, регулярные мгновенные выплаты без каких-либо задержек. Наша программа усовершенствована и работает надежно. Мы являемся зарегистрированной компанией, базирующейся в Великобритании. Наш сайт работает на стабильном сервере, который защищен от атак. У нас также есть доверенный сертификат SSL. Предоставленные нам средства и личные данные полностью защищены. Примененный для расчета валюты биткойн позволяет совершать немедленные транзакции на все дни.
Мы приглашаем всех инвестировать в нашу программу. Мы подготовили для вас один простой план, который дает вам 10% прибыли в день с вашего депозита.
Тарифные планы:
Цитата:
10% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
PLAN ONE Ƀ0.00500000 - Ƀ100.00000000 10.00
Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:8%-2%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстан
Зарегистрированная компания Nº 10934057