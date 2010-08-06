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Bit Lion Limited - BitLion.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 04:53
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 38,999
Благодарностей: 1,775
УГ: 18
КП: 0.001
Bit Lion Limited - BitLion.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 29.Aug 2017

Принимает:BTC, PM, Payeer

Новый проект: BITLION.biz



Легенда(google перевод):

Цитата:
о нас

Добро пожаловать на сайт BIT LION Limited, который дает вам возможность принять участие в инновационной инвестиционной программе. Мы имеем дело с инвестициями в криптовалютную добычу и торговлю на фондовых биржах. Мы разработали фиксированную модель, мы подробно рассматриваем рынок. Мы работаем со страстью и приверженностью, что позволяет нам вкладывать свои деньги разумно и надежно. Мы давно готовимся к запуску этого проекта, потому что хотим предоставить нашим инвесторам стабильную прибыль, регулярные мгновенные выплаты без каких-либо задержек. Наша программа усовершенствована и работает надежно. Мы являемся зарегистрированной компанией, базирующейся в Великобритании. Наш сайт работает на стабильном сервере, который защищен от атак. У нас также есть доверенный сертификат SSL. Предоставленные нам средства и личные данные полностью защищены. Примененный для расчета валюты биткойн позволяет совершать немедленные транзакции на все дни.

Мы приглашаем всех инвестировать в нашу программу. Мы подготовили для вас один простой план, который дает вам 10% прибыли в день с вашего депозита.
Тарифные планы:

Цитата:
10% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
PLAN ONE Ƀ0.00500000 - Ƀ100.00000000 10.00

Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:8%-2%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстан
Зарегистрированная компания Nº 10934057



Bit Lion Limited
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Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 04:57.
List4Hyip вне форума  
Старый Сегодня, 05:45
#2
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 562
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.002
Re: Bit Lion Limited - BitLion.biz
Принимает:BTC, PM, Payeer

Лучше приложить усилия, просто BTC
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Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме групп "Представитель" и "Премиум"
dani0601 вне форума  
Старый Сегодня, 07:02
#3
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 45,426
Благодарностей: 40,698
Записей в блоге: 11
УГ: 157
КП: 0.084
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Bit Lion Limited - BitLion.biz
List4Hyip, а где вклад в проекте ваш? Так скоро и на отдых пойдете в баньку, хоть форум чище будет.
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 08:12
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,048
Благодарностей: 1,304
УГ: 12
КП: 0.087
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Re: Bit Lion Limited - BitLion.biz
Дешевенько все как то. Не впечатляет
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ssergiuss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:38
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