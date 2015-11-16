Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,635 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

РФ: получившие "бесплатный гектар", уже задумываются как его продать

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:18
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,730
Благодарностей: 1,380
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
РФ: получившие "бесплатный гектар", уже задумываются как его продать


Выясняется, что россияне получившие недавно в своё пользование бесплатный гектар на Дальнем Востоке не в такой уж и далёкой перспективе смогут его даже продать.

Об этом проинформировал г-н Кузин, помощник руководителя Агентства по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке. То есть реально они смогут это сделать через 4 с половиной года. Однако, именно этот вопрос продолжают и продолжают задавать звонящие на "оперативную линию" Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, штаб-квартира которого находится в Хабаровске.

Консультанты во время таких звонков поясняют звонящим, что им надо будет получить право собственности на землю и только потом можно будет ею торговать на сторону. А получение права собственности будет проходить в 3 этапа.

1-й этап - это когда гражданин за год должен понять и заявить, а что он будет делать с полученным им от государства участком. 2-й этап - подача после 3 лет пользования землей декларации о ходе её освоения. И третий этап - это когда гражданин после 4,5 лет освоения дальневосточной земли сможет подать документы на оформление участка в своё частное владение или аренду в течение сорока девяти лет.

До завершения первых 4,5 лет производить с полученным участком какие-либо формально- юридические действия воспрещается, ну а после получения прав собственности, то, пожалуйста - делайте всё что хотите.

В Агентстве по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке предупреждают всех граждан не поддаваться на обман, когда вам вдруг кто-то предлагает приобрести такую землю или отдать её управление - это сейчас незаконные действия.

Между тем пока еще есть время (до начала получения гражданами РФ прав собственности на свои гектары) в правительстве России сейчас работают над параметрами согласно которых гражданам надо будет доказывать эффективность освоения ими своего бесплатного гектара. В случае, если эти доказательства не убедят компетентных на то лиц, то с гектаром придется расстаться досрочно.

"НаДальнийВосток.РФ" - это адрес сайта, где любой желающий может попробовать себя в роли первопроходца на своём дальневосточном гектаре. И монетизировать свой гектар идея, конечно, неплохая, вопрос лишь сколько дадут? То есть стоит овчинка выделки на самом деле?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a4a07984071
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
Valensiano (Сегодня)
Старый Сегодня, 04:08
#2
Любитель
 
Имя: Morgan Stanley
Пол: Мужской
Адрес: Ни́цца(Nizza)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 813
Благодарностей: 176
УГ: 44
КП: 0.201
подарки
Re: РФ: получившие "бесплатный гектар", уже задумываются как его продать
Политическое и экономическое развитие России находится на уровне 9-15 веков средневековой феодальной европпы. Только крестьяне превращены в люмпенов.

Feudalism was a combination of legal and military customs in medieval Europe that flourished between the 9th and 15th centuries. Broadly defined, it was a way of structuring society around relationships derived from the holding of land in exchange for service or labour.
https://en.wikipedia.org/wiki/Feudalism

Peasant - a poor smallholder or agricultural labourer of low social status (chiefly in historical use or with reference to subsistence farming in poorer countries).
https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant

Люмпены — деклассированные элементы, люди без социальных корней, нравственного кодекса, готовые безрассудно повиноваться сильному, то есть обладающему в данный момент реальной властью.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...BF%D0%B5%D0%BD
__________________
Вы держитесь там, Хорошего настроения, Здоровия!
Valensiano вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 95 15.08.2017 20:26
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 102 14.06.2017 02:09
Россиянам, берущим "дальневосточный гектар", пообещали кредит до 600 тысяч рублей OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 12 22.02.2017 23:16
"Ведомости" узнали о планах Прохорова продать все российские активы Dor87 Новости в мире финансов и инвестиций 7 06.07.2016 00:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Москва - в тройке самых непригодных для жилья городов
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Максимм
Sony патентует смарт-кольцо для управления электроникой
От Максимм в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MoneyPiton
Создание Хедж-фонда
От MoneyPiton в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар AlexZardoz
buxition.com - Buxition
От AlexZardoz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vernon
BITFINANCIAL-bitfinancial.io
От Vernon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sepejka125
sport-inv - sport-inv.net
От sepejka125 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,635
Тем
486,456
Сообщений
12,086,111

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube