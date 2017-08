Valensiano Любитель

Re: РФ: получившие "бесплатный гектар", уже задумываются как его продать



Feudalism was a combination of legal and military customs in medieval Europe that flourished between the 9th and 15th centuries. Broadly defined, it was a way of structuring society around relationships derived from the holding of land in exchange for service or labour.

https://en.wikipedia.org/wiki/Feudalism



Peasant - a poor smallholder or agricultural labourer of low social status (chiefly in historical use or with reference to subsistence farming in poorer countries).

https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant



Люмпены — деклассированные элементы, люди без социальных корней, нравственного кодекса, готовые безрассудно повиноваться сильному, то есть обладающему в данный момент реальной властью.

Политическое и экономическое развитие России находится на уровне 9-15 веков средневековой феодальной европпы. Только крестьяне превращены в люмпенов.

