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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,730 Благодарностей: 1,380 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

РФ: получившие "бесплатный гектар", уже задумываются как его продать



Выясняется, что россияне получившие недавно в своё пользование бесплатный гектар на Дальнем Востоке не в такой уж и далёкой перспективе смогут его даже продать.



Об этом проинформировал г-н Кузин, помощник руководителя Агентства по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке. То есть реально они смогут это сделать через 4 с половиной года. Однако, именно этот вопрос продолжают и продолжают задавать звонящие на "оперативную линию" Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, штаб-квартира которого находится в Хабаровске.



Консультанты во время таких звонков поясняют звонящим, что им надо будет получить право собственности на землю и только потом можно будет ею торговать на сторону. А получение права собственности будет проходить в 3 этапа.



1-й этап - это когда гражданин за год должен понять и заявить, а что он будет делать с полученным им от государства участком. 2-й этап - подача после 3 лет пользования землей декларации о ходе её освоения. И третий этап - это когда гражданин после 4,5 лет освоения дальневосточной земли сможет подать документы на оформление участка в своё частное владение или аренду в течение сорока девяти лет.



До завершения первых 4,5 лет производить с полученным участком какие-либо формально- юридические действия воспрещается, ну а после получения прав собственности, то, пожалуйста - делайте всё что хотите.



В Агентстве по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке предупреждают всех граждан не поддаваться на обман, когда вам вдруг кто-то предлагает приобрести такую землю или отдать её управление - это сейчас незаконные действия.



Между тем пока еще есть время (до начала получения гражданами РФ прав собственности на свои гектары) в правительстве России сейчас работают над параметрами согласно которых гражданам надо будет доказывать эффективность освоения ими своего бесплатного гектара. В случае, если эти доказательства не убедят компетентных на то лиц, то с гектаром придется расстаться досрочно.



"НаДальнийВосток.РФ" - это адрес сайта, где любой желающий может попробовать себя в роли первопроходца на своём дальневосточном гектаре. И монетизировать свой гектар идея, конечно, неплохая, вопрос лишь сколько дадут? То есть стоит овчинка выделки на самом деле?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a4a07984071 Выясняется, что россияне получившие недавно в своё пользование бесплатный гектар на Дальнем Востоке не в такой уж и далёкой перспективе смогут его даже продать.Об этом проинформировал г-н Кузин, помощник руководителя Агентства по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке. То есть реально они смогут это сделать через 4 с половиной года. Однако, именно этот вопрос продолжают и продолжают задавать звонящие на "оперативную линию" Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, штаб-квартира которого находится в Хабаровске.Консультанты во время таких звонков поясняют звонящим, что им надо будет получить право собственности на землю и только потом можно будет ею торговать на сторону. А получение права собственности будет проходить в 3 этапа.1-й этап - это когда гражданин за год должен понять и заявить, а что он будет делать с полученным им от государства участком. 2-й этап - подача после 3 лет пользования землей декларации о ходе её освоения. И третий этап - это когда гражданин после 4,5 лет освоения дальневосточной земли сможет подать документы на оформление участка в своё частное владение или аренду в течение сорока девяти лет.До завершения первых 4,5 лет производить с полученным участком какие-либо формально- юридические действия воспрещается, ну а после получения прав собственности, то, пожалуйста - делайте всё что хотите.В Агентстве по продвижению людского капитала на Дальнем Востоке предупреждают всех граждан не поддаваться на обман, когда вам вдруг кто-то предлагает приобрести такую землю или отдать её управление - это сейчас незаконные действия.Между тем пока еще есть время (до начала получения гражданами РФ прав собственности на свои гектары) в правительстве России сейчас работают над параметрами согласно которых гражданам надо будет доказывать эффективность освоения ими своего бесплатного гектара. В случае, если эти доказательства не убедят компетентных на то лиц, то с гектаром придется расстаться досрочно."НаДальнийВосток.РФ" - это адрес сайта, где любой желающий может попробовать себя в роли первопроходца на своём дальневосточном гектаре. И монетизировать свой гектар идея, конечно, неплохая, вопрос лишь сколько дадут? То есть стоит овчинка выделки на самом деле?Специально для mmgp.ru

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