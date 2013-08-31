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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,730 Благодарностей: 1,380 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

Разработчик приложений предлагает выкидывать деньги на ветер и от желающих нет отбоя



Немецкое онлайн-издание



Если описывать, а как же всё-таки работают его приложения, ну к примеру, возьмем приложение про столь популярные сейчас спиннеры "Fidget Spinner" - и это будет просто изображение спиннера на экране вашего смартфона, но правда махнув по нему пальцем, спиннер можно какое-то время крутить, однако, на этом весь его функционал и заканчивается. Вот за это надо заплатить словаку немаленькие деньги - почти 700 Евро, неплохо, правда? Для словака естественно. Или вот еще приложение под названием Green Apple / Зеленое яблоко - пользователь просто смотрит на картинку на своем смартфоне с зеленым яблоком, всё, точка! Стоимость та же - 41 999 рублей!



А например, приложение "Россия" - это просто российский флаг с двуглавым орлом, но правда здесь функционал несколько расширен - добавлены 2 кнопки, с помощью которых можно ещё больше помочь разработчику. Естественно деньгами, чем ещё?



Более 300 000 скачиваний этого приложения были уже полностью завершены - если верить статистике! Однако, спешим успокоить - нет, словак еще не стал долларовым миллионером, хотя явно на пути к этому! Просто иногда он проводит специальные акции и в такие дни его приложения становятся доступными без всякой оплаты, ну вот народ и слетается на них, как...светлячки на свет!



Кстати, за прошлый месяц его заработок составил более 4000 Евро. В интервью Spiegel-Online он признался, что в начале лета он и мечтать не смел о таком приработке как сейчас - на такую ерунду мол могут вестись только какие-то глубоко отмороженные люди, однако ж на его счастье в сети их тоже хватает - деньги даже не капают, а льются ему в карман.



Между тем Гугл не рассматривает эти его приложения в качестве мошеннических, хотя в руководстве для пользователей магазина написано, что запрещены программы, которые могут ввести пользователей в заблуждение. На что словак парирует, мол я же ничего не вру - вот же в описании моей программы честно написано, к примеру: "Флаг России. Приложение для русских". И действительно: флаг есть? Да есть! Приложение скачали? Да, скачали! Какие ещё вопросы?





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a48eed14852 Немецкое онлайн-издание Spiegel-Online написало про одного веселого словацкого разработчика мобильных приложений, которым он дал своё оригинальное название Penitax. К настоящему времени он самостоятельно разработал и разместил в магазине Google Play 30 с лишним приложений для установки на смартфоны и всё бы ничего, но здесь есть 2 момента. Во-первых, этот словак занимается разработкой своих приложений как говорят среди молодёжи "по приколу", т.е. никакой особой пользы установившему их на свои гаджеты они не несут. Во-вторых, сами приложения отнюдь недешевы - по 41 999 руб. за одно такое "чудо". Но всё дело в том, что в сети находятся чудаки, которые на полном серьезе платят такие деньги и загружают его "Пенитаксы" на свои смартфоны.Если описывать, а как же всё-таки работают его приложения, ну к примеру, возьмем приложение про столь популярные сейчас спиннеры "Fidget Spinner" - и это будет просто изображение спиннера на экране вашего смартфона, но правда махнув по нему пальцем, спиннер можно какое-то время крутить, однако, на этом весь его функционал и заканчивается. Вот за это надо заплатить словаку немаленькие деньги - почти 700 Евро, неплохо, правда? Для словака естественно. Или вот еще приложение под названием Green Apple / Зеленое яблоко - пользователь просто смотрит на картинку на своем смартфоне с зеленым яблоком, всё, точка! Стоимость та же - 41 999 рублей!А например, приложение "Россия" - это просто российский флаг с двуглавым орлом, но правда здесь функционал несколько расширен - добавлены 2 кнопки, с помощью которых можно ещё больше помочь разработчику. Естественно деньгами, чем ещё?Более 300 000 скачиваний этого приложения были уже полностью завершены - если верить статистике! Однако, спешим успокоить - нет, словак еще не стал долларовым миллионером, хотя явно на пути к этому! Просто иногда он проводит специальные акции и в такие дни его приложения становятся доступными без всякой оплаты, ну вот народ и слетается на них, как...светлячки на свет!Кстати, за прошлый месяц его заработок составил более 4000 Евро. В интервью Spiegel-Online он признался, что в начале лета он и мечтать не смел о таком приработке как сейчас - на такую ерунду мол могут вестись только какие-то глубоко отмороженные люди, однако ж на его счастье в сети их тоже хватает - деньги даже не капают, а льются ему в карман.Между тем Гугл не рассматривает эти его приложения в качестве мошеннических, хотя в руководстве для пользователей магазина написано, что запрещены программы, которые могут ввести пользователей в заблуждение. На что словак парирует, мол я же ничего не вру - вот же в описании моей программы честно написано, к примеру: "Флаг России. Приложение для русских". И действительно: флаг есть? Да есть! Приложение скачали? Да, скачали! Какие ещё вопросы?Специально для mmgp.ru

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