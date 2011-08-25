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Помещения в аренду на длительный срок с мощностью от 400 до 5000 квт/ч в Спб, с оплат

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 01:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.08.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Помещения в аренду на длительный срок с мощностью от 400 до 5000 квт/ч в Спб, с оплат
Приветствую всех участников форума,
для всех желающих вырастить свою ферму на комфортных условиях, предлагаем помещения в аренду в СПб.

Основные условия:
1. Оплата только за эл. энергию с ценой от 2,5 р./квт.ч;
2. Официальные договора аренды;
3. Длинные сроки договоров: 5-7 лет;
4. Инфраструктура в виде каналов связи включена в аренду;
5. Мощность на одно помещение от 400 до 5000 квт.ч.

Все подробности здесь, в личку, а так же по вайбер 8-909-622-5721
УК Ферма вне форума  
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