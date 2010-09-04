Аналитики верят в успех смарт-очков от Apple

Многие считают, что компания Apple не придумывает ничего нового, а лишь использует наработки других компаний и преподносит их в виде инноваций. Персональные компьютеры были до Apple I, портативные плееры существовали до iPod, смартфоны были до iPhone, планшеты появились до iPad, а смарт-часы продавались до Apple Watch, но именно «яблочные» продукты сделали эти категории массовыми и являются самыми популярными в своём роде. Аналитики уверены, что очки дополненной реальности от Apple ждёт та же участь.
Ранее в этом году бывший аналитик Джин Мюнстер заявил, что продажи iPhone достигнут пика в 2019 году, а смарт-очки от Apple поступят в продажу в следующем году. Сейчас он считает, что очки должны заменить iPhone в качестве самого продаваемого продукта Apple. Другой аналитик, Тони Сакконаги, также уверен, что очки дополненной реальности станут новым ключевым продуктом Apple.
По словам Сакконаги, не самые успешные Google Glass, Lenovo Phab 2 Pro и Microsoft HoloLens дают Apple возможность придумать то, что действительно привлечёт внимание потребителя. Аналитик видит три предпосылки для выпуска смарт-очков от Apple: во-первых, в перспективе рынок носимых на лице гаджетов значительно вырастет, во-вторых, у «яблочной» компании есть деньги для инвестиций в эту технологию, а в-третьих, Apple может создавать и продавать программное обеспечение для данной категории девайсов.
Джин Мюнстер заявил, что смарт-очки от Apple станут чем-то большим, чем iPhone. А вот Тони Сакконаги считает, что они будут более значимы, чем Apple Watch. Он их приравнивает к iPad. Тони верит, что в течение трех лет после первоначального выпуска смарт-очки будут приносить Apple 25 миллиардов долларов в год при минимальной «каннибализации» других устройств компании. При этом он не исключает и возможности того, что весь этот шум вокруг дополненной реальности ни к чему не приведёт.
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