BiziAlen Блог - newhyip.com



Имя: Aleksandr Пол: Мужской Возраст: 27 Адрес: Любин Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 4,950 Благодарностей: 2,766 УГ: 59 КП: 0.518 подарки

Bitbank совместно с Ceres Inc создадут новую биржу криптовалют



Платформа вознаграждений совместно с Bitbank создают криптобиржу

Скоро на просторах интернета появиться новая платформа криптовалютной биржи. О ее создании рассказали представители крупнейшего японского ресурса вознаграждений Ceres Inc при партнерстве с Bitbank. При разработке криптобиржи будет использован B2B-сервис.



Новая платформа криптобиржи будет называться Mercury. Криптобиржу разрабатывали ориентировавшись на просмотр платформы со смартфонов и планшетов.



Организация Ceres в середине лета передала около 8 миллионов долларов инвестиций в Bitbank, тем самым завладев третью частью компании. Напоминая, что биржа биткоина Bitbank.cc так же работает с криптовалютами лайткоин, рипл и эфириум.



Ceres работает с вознаграждениями пользователям за просмотр рекламы и в последние годы регулярно инвестирует в блокчейн и криптовалютные стартапы. По скольку в Японии криптовалюты приняты на государственном уровне, то уровень доверия к ним довольно велик.



Уникальность: 100.00%

По материалам Скоро на просторах интернета появиться новая платформа криптовалютной биржи. О ее создании рассказали представители крупнейшего японского ресурса вознаграждений Ceres Inc при партнерстве с Bitbank. При разработке криптобиржи будет использован B2B-сервис.Новая платформа криптобиржи будет называться Mercury. Криптобиржу разрабатывали ориентировавшись на просмотр платформы со смартфонов и планшетов.Организация Ceres в середине лета передала около 8 миллионов долларов инвестиций в Bitbank, тем самым завладев третью частью компании. Напоминая, что биржа биткоина Bitbank.cc так же работает с криптовалютами лайткоин, рипл и эфириум.Ceres работает с вознаграждениями пользователям за просмотр рекламы и в последние годы регулярно инвестирует в блокчейн и криптовалютные стартапы. По скольку в Японии криптовалюты приняты на государственном уровне, то уровень доверия к ним довольно велик.По материалам forklog.com

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!

H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт |

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)

🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥 __________________-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!