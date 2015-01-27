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Bitbank совместно с Ceres Inc создадут новую биржу криптовалют

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Bitbank совместно с Ceres Inc создадут новую биржу криптовалют


Платформа вознаграждений совместно с Bitbank создают криптобиржу

Скоро на просторах интернета появиться новая платформа криптовалютной биржи. О ее создании рассказали представители крупнейшего японского ресурса вознаграждений Ceres Inc при партнерстве с Bitbank. При разработке криптобиржи будет использован B2B-сервис.

Новая платформа криптобиржи будет называться Mercury. Криптобиржу разрабатывали ориентировавшись на просмотр платформы со смартфонов и планшетов.

Организация Ceres в середине лета передала около 8 миллионов долларов инвестиций в Bitbank, тем самым завладев третью частью компании. Напоминая, что биржа биткоина Bitbank.cc так же работает с криптовалютами лайткоин, рипл и эфириум.

Ceres работает с вознаграждениями пользователям за просмотр рекламы и в последние годы регулярно инвестирует в блокчейн и криптовалютные стартапы. По скольку в Японии криптовалюты приняты на государственном уровне, то уровень доверия к ним довольно велик.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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криптовалюта
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