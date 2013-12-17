Инвестирование в сообщество профессиональных крипто-брокеров Trinity

Компания TRINITY
работает с мая. Платят 3.33% в день от депозита. Каких либо проблем с выводом пока что не было. Вкратце о компании TRINITY
– это инновационная система доверительного управления средствами инвестора профессиональными трейдерами. Ключевое отличие Trinity
от любого другого доверительного управления в том, что система насчитывает прибыль инвестору автоматически, пропорционально размерам его вклада – ошибки и задержки из-за человеческого фактора исключены. Выплаты осуществляются ежедневно без ограничений во времени: всегда, долго, бесконечно. Вклад отбивается за 31 день.