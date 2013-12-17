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Инвестирование в сообщество профессиональных крипто-брокеров Trinity

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Старый Вчера, 23:50
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестирование в сообщество профессиональных крипто-брокеров Trinity
Компания TRINITY работает с мая. Платят 3.33% в день от депозита. Каких либо проблем с выводом пока что не было. Вкратце о компании TRINITY – это инновационная система доверительного управления средствами инвестора профессиональными трейдерами. Ключевое отличие Trinity от любого другого доверительного управления в том, что система насчитывает прибыль инвестору автоматически, пропорционально размерам его вклада – ошибки и задержки из-за человеческого фактора исключены. Выплаты осуществляются ежедневно без ограничений во времени: всегда, долго, бесконечно. Вклад отбивается за 31 день.
Alukard6 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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