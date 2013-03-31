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Майнерам из РФ нужны мощности "Евросибэнерго" и "Газпрома"

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Старый Вчера, 23:34
#1
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Майнерам из РФ нужны мощности "Евросибэнерго" и "Газпрома"


Крупные энергетические компании из РФ массово получают предложения от майнеров

Руководство таких энергетических компаний сообщили, что майнеры практически заваливают письмами на электронную почту и звонками с просьбами рассмотреть предложения продажи избытков электрической энергии вместе с производственными зданиями.

О. Дерипаска рассказал, что в его владении сейчас около 70 потенциальных мест для ферм майнинга. На таких площадках можно легко подключиться к сети и получать дешевую электрическую энергию из Сибири, так же там имеются промышленные строения для размещения ферм.

Дерипаска рассказал, что после наплыва предложений они даже организовали интернет ресурс, где майнеры могут размешать свои предложения. Если такое предложение будет интересно то в инвесторах вопроса не станет, заявил Олег. Сейчас поступают заявки на мощности 100 кВт и до 30 МВт. Пока идет согласование таких действий и обсуждение реализации таких проектов.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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BiziAlen вне форума  
Старый Сегодня, 00:26
#2
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Re: Майнерам из РФ нужны мощности "Евросибэнерго" и "Газпрома"
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
после наплыва предложений они даже организовали интернет ресурс, где майнеры могут размешать свои предложения.
Где же ссылка на этот таинственный интернет ресурс? Договаривайте уже, что ли...
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