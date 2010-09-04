Фонд гарантирования обеспечил доступ к средствам вкладчиков и кредиторов банка Новый

На прошлой неделе, 23 августа, были подписаны договоры о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного АКБ «Новый» в пользу принимающего банка — АО «ТАСкомбанк». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
По условиям подписанных соглашений передаются все права и обязанности должника перед кредиторами (1-8 и частично 9 очереди), в том числе по возврату вкладчикам денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада. Общая сумма переданных обязательств составила около 156 млн грн.
«Подписание договоров о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного АКБ «Новый» в пользу принимающего банка восстанавливает все условия депозитных и иных договоров по переданным обязательствам, в том числе срок и валюта вклада, процентная ставка и тому подобное.
Обращаем внимание, что по условиям подписанных договоров, принимающем банка передаются все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед девятым очередь кредиторов (согласно ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»). В то же время, сам АКБ «Новый» будет ликвидироваться», — говорится в сообщении ФГВФЛ.
Для проведения идентификации, проверки данных по объему надлежащих выплат и получения средств вкладчики и кредиторы (1-8 и частично 9 очереди) АКБ «Новый» с 28.08.2017 года могут обращаться в учреждения АО «ТАСкомбанк».
Кредиторы, обязательства перед которыми не передано в пользу АО «ТАСкомбанк», должны заявить о своих кредиторских требованиях в Фонд по стандартной процедуре.
Также принимающему банку переданы права требования по части кредитов, предоставленных неплатежеспособным банком юридическим лицам.
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