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Крупнейшему банку Крыма отключили систему SWIFT-платежей

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Крупнейшему банку Крыма отключили систему SWIFT-платежей

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и «Темпбанк» отключили от системы SWIFT-платежей из-за санкций, вследствие чего банки не смогут совершать международные расчеты. В частности, компания Finastra, которая предоставляет программное обеспечение для работы банков с международной системой SWIFT, отказалась продолжать сотрудничество с двумя указанными финучреждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.


В то же время, в Finastra уточнили, что будут продолжать сотрудничество с другими российскими банками, на которые не распространяются санкции.

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