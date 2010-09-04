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Лето продолжается: холодильники с мороженым станут бесконтактными

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Старый Вчера, 23:22
#1
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Лето продолжается: холодильники с мороженым станут бесконтактными

К 10-ой годовщине бесконтактных платежей в Великобритании финучреждение собирается внедрить в холодильники с мороженым опцию бесконтактных платежей. Это нововведение позволит покупателям оплатить свою порцию десерта бесконтактной картой или мобильным телефоном.

Фургон нового типа позволит разделить очередь на два потока. Первый – для тех, кто предпочитает самообслуживание и готов оплатить заказ бесконтактной картой. А второй – для покупателей с более сложными заказами, которые пока может выполнить только продавец.

Исследование Barclays показало, что около 65% британцев покупают летом мороженое. В среднем им приходится проводить в очереди за этим десертом 8 минут. С появлением бесконтактной оплаты время ожидания получится сократить.


Итсочник.
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Старый Сегодня, 01:11
#2
Интересующийся
 
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Re: Лето продолжается: холодильники с мороженым станут бесконтактными
Да уж ))) любопытно
clockot вне форума  
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Метки
новости, платежная система
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